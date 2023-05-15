Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи
Великобритания после встречи Сунака с Зеленским планирует передать Украине зенитные ракеты
© Фото : @RishiSunakФотография, опубликованная премьер-министром Великобритании
© Фото : @RishiSunak
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон планирует направить новый военный пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. В Москве уверены, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной военной операции.
Помощь Британии Украине
Зеленский прибыл в понедельник в Лондон, где провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. По информации газеты Guardian, президент Украины обсудил с ним создание "коалиции по истребителям". При этом в офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине.
В тот же день стало известно о намерении Лондона передать новый пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности (более 200 километров).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя военную помощь Лондона Киеву, сказал, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.
Тем временем в Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставки Киеву британских Storm Shadow.
Ситуация на фронте
МО впервые заявило о сбитии ракеты Storm Shadow российскими системами ПВО. Кроме того, были перехвачены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.
Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, но это еще не контрнаступление, а разведка боем.
Взрыв в Луганске
В барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв.
Как сообщил врио главы региона Леонид Пасечник, семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, ранены. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве Корнета как стабильное.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса.
Также она сообщила, что по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела.