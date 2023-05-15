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Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872019413.html
Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи
Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи - РИА Новости, 15.05.2023
Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи
Лондон планирует направить новый военный пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. В Москве... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:11
2023-05-15T22:11
специальная военная операция на украине
украина
игорь корнет
татьяна москалькова
риши сунак
воздушно-космические силы россии
сцкк
бюро по демократическим институтам и правам человека
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон планирует направить новый военный пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. В Москве уверены, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной военной операции. Помощь Британии Украине Зеленский прибыл в понедельник в Лондон, где провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. По информации газеты Guardian, президент Украины обсудил с ним создание "коалиции по истребителям". При этом в офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине. В тот же день стало известно о намерении Лондона передать новый пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности (более 200 километров). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя военную помощь Лондона Киеву, сказал, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине. Тем временем в Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставки Киеву британских Storm Shadow. Ситуация на фронтеМО впервые заявило о сбитии ракеты Storm Shadow российскими системами ПВО. Кроме того, были перехвачены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, но это еще не контрнаступление, а разведка боем. Взрыв в ЛуганскеВ барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Как сообщил врио главы региона Леонид Пасечник, семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, ранены. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве Корнета как стабильное. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса. Также она сообщила, что по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела.
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украина, игорь корнет, татьяна москалькова, риши сунак, воздушно-космические силы россии, сцкк, бюро по демократическим институтам и правам человека, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Корнет, Татьяна Москалькова, Риши Сунак, Воздушно-космические силы России, СЦКК, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Великобритания, Россия
Спецоперация, 15 мая: Зеленский выпросил новые пакеты помощи

Великобритания после встречи Сунака с Зеленским планирует передать Украине зенитные ракеты

© Фото : @RishiSunakФотография, опубликованная премьер-министром Великобритании
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : @RishiSunak
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон планирует направить новый военный пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. В Москве уверены, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной военной операции.

Помощь Британии Украине

Зеленский прибыл в понедельник в Лондон, где провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. По информации газеты Guardian, президент Украины обсудил с ним создание "коалиции по истребителям". При этом в офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине.
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Вчера, 19:20
В тот же день стало известно о намерении Лондона передать новый пакет помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности (более 200 километров).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя военную помощь Лондона Киеву, сказал, что это не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.
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Вчера, 08:00
Тем временем в Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставки Киеву британских Storm Shadow.

Ситуация на фронте

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Вчера, 10:19
МО впервые заявило о сбитии ракеты Storm Shadow российскими системами ПВО. Кроме того, были перехвачены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.
Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что украинские войска активизировались по всей линии фронта, но это еще не контрнаступление, а разведка боем.

Взрыв в Луганске

В барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв.
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Вчера, 17:23
Как сообщил врио главы региона Леонид Пасечник, семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, ранены. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве Корнета как стабильное.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских военнослужащих в украинском плену, и выразила надежду на объективное рассмотрение вопроса.
Также она сообщила, что по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела.
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В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления
Вчера, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИгорь КорнетТатьяна МоскальковаРиши СунакВоздушно-космические силы РоссииСЦККБюро по демократическим институтам и правам человекаВеликобританияРоссия
 
 
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