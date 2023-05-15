https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html

Жители Тюменской области собрали 841 посылку для участников спецоперации

Жители Тюменской области собрали 841 посылку для участников спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023

Жители Тюменской области собрали 841 посылку для участников спецоперации

Жители Тюменской области передали для своих земляков – участников спецоперации 841 именную посылку, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:15

2023-05-15T21:15

2023-05-15T21:15

надежные люди

тюменская область

единая россия

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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Жители Тюменской области передали для своих земляков – участников спецоперации 841 именную посылку, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", который обеспечивает сбор и доставку груза. Ранее акция по сбору посылок проводилась накануне Нового года и Дня защитника Отечества. Третий этап был объявлен в апреле, сбор посылок велся в 35 пунктах по всей области. "841 посылка отправилась к тюменским бойцам в зону СВО. Сбор именных посылок состоялся в рамках акции "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы нередко просят выслать что-то не для себя, а для других. Так, в декабре родственники отправляли своему бойцу посылку со сладостями и фетровыми новогодними колпачками. Оказалось, бойцы взяли шефство над детьми из близлежащего села, куда ездят за водой, и в Новый год сделали им подарки. Сейчас эти же бойцы попросили прислать игрушки и книжки для детей. "Третий этап акции было принято провести, поскольку от жителей области поступало множество запросов. Мы понимаем, как важно семьям тюменских военнослужащих отправить весточку из дома своим родным на фронт. Для удобства жителей пункты сбора посылок были открыты по всему региону", – сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова. Всего за три этапа акции для тюменских военнослужащих централизованно собрано и отправлено более 4,3 тысячи посылок.

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871996133.html

тюменская область

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тюменская область, единая россия