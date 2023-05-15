https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html

Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации

Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации

Российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" хорошо обнаруживают и уничтожают крылатые ракеты Storm Shadow, поэтому имеет смысл активнее размещать их в зоне... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:46

2023-05-15T17:46

2023-05-15T17:46

специальная военная операция на украине

игорь коротченко

алексей леонков

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" хорошо обнаруживают и уничтожают крылатые ракеты Storm Shadow, поэтому имеет смысл активнее размещать их в зоне спецоперации, считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В понедельник Минобороны России впервые сообщило о сбитой ПВО крылатой ракете Storm Shadow производства Великобритании. По словам эксперта, это подтверждает, что Лондон поставил такой тип крылатых ракет Киеву и сумел обучить украинских военных их запускать. Он также предположил, что на территории Украины в настоящее время находится группа британских специалистов, которые помогают в подготовке полетных заданий. "В этой связи резко актуализируется вопрос насыщения зоны специальной военной операции, а также новых регионов РФ современными комплексами ПВО, способными обеспечить успешный перехват и уничтожение указанных типов воздушных целей. В первую очередь, необходимо конкретное точечное усиление объектового ПВО на базе зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", как средств ПВО последнего рубежа обороны, прекрасно зарекомендовавших себя в специальной военной операции по обнаружению и уничтожению любых видов воздушных целей", - сказал Коротченко РИА Новости. Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости об особенностях ракеты Storm Shadow: перед пуском ей задают маршрут, координаты цели, далее она идет по данному целеуказанию и самостоятельно совершает сложный полет над пересеченной местностью.

https://ria.ru/20230514/rakety-1871611936.html

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игорь коротченко, алексей леонков, россия