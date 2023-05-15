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Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 15.05.2023 (обновлено: 15:00 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871840788.html
Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow
Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow
Минобороны впервые сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:38
2023-05-15T15:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
великобритания
херсонская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минобороны впервые сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow.Кроме того, за минувшие сутки российские военные сбили 21 украинский дрон в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на прошлой неделе. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску.Первый удар Киев нанес вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом сбили российские истребители. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Пожилая женщина получила ранения, пострадали семь многоквартирных домов.О третьем ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава республики, никто не пострадал.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871828866.html
украина
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луганская народная республика
великобритания
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, великобритания, херсонская область , луганск, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Великобритания, Херсонская область , Луганск, Родион Мирошник
Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow

Минобороны: российские силы ПВО впервые сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минобороны впервые сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow.
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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", — говорится в публикации.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные сбили 21 украинский дрон в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на прошлой неделе. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow
Вчера, 13:24
Первый удар Киев нанес вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом сбили российские истребители. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Пожилая женщина получила ранения, пострадали семь многоквартирных домов.
О третьем ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава республики, никто не пострадал.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияХерсонская областьЛуганскРодион Мирошник
 
 
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