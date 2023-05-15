https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871840788.html

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow

Минобороны впервые сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:38

2023-05-15T13:38

2023-05-15T15:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

великобритания

херсонская область

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минобороны впервые сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow.Кроме того, за минувшие сутки российские военные сбили 21 украинский дрон в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на прошлой неделе. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску.Первый удар Киев нанес вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом сбили российские истребители. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Пожилая женщина получила ранения, пострадали семь многоквартирных домов.О третьем ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава республики, никто не пострадал.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871828866.html

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россия

луганская народная республика

великобритания

херсонская область

луганск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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