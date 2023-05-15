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Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета - РИА Новости, 15.05.2023
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета
Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:37
2023-05-15T13:37
2023-05-15T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ми-24
ми-8 амтш
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ми-24, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ми-24, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета
Минобороны России сообщило об украинских вертолетах Ми-24 и Ми-8, сбитых в ДНР за сутки