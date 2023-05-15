https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871838975.html

Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета

Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета - РИА Новости, 15.05.2023

Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета

Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:37

2023-05-15T13:37

2023-05-15T14:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ми-24

ми-8 амтш

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, ми-24, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф