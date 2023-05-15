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Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 15.05.2023 (обновлено: 14:13 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871838975.html
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета - РИА Новости, 15.05.2023
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета
Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:37
2023-05-15T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ми-24
ми-8 амтш
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ми-24, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ми-24, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки сбили в ДНР два украинских вертолета

Минобороны России сообщило об украинских вертолетах Ми-24 и Ми-8, сбитых в ДНР за сутки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский боевой вертолет
Украинский боевой вертолет - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский боевой вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Истребили ВКС РФ сбили в небе Донецкой народной республики украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМи-24Ми-8 АМТШБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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