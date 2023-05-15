https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1870983305.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:22
2023-05-15T15:22
2023-05-15T15:22
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Наиболее ожесточенные бои вели штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе села Красное в ДНР.Параллельно ликвидированы 68 артиллерийских расчетов, 97 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, 21 беспилотник, семь противорадиолокационных ракет HARM, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9169 танков и других бронемашин, 4821 орудие полевой артиллерии и 10214 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 мая 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Наиболее ожесточенные бои вели штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе села Красное в ДНР.
Параллельно ликвидированы 68 артиллерийских расчетов, 97 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, 21 беспилотник, семь противорадиолокационных ракет HARM, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9169 танков и других бронемашин, 4821 орудие полевой артиллерии и 10214 единиц автомобильной техники.