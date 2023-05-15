Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших

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"Все отряды оснащены широким спектром оборудования, и выбор применения его большой. Это вопрос тактики. И чем сложнее ситуация, тем интересней работать командам. Каждый год после соревнований мы выслушивали пожелания от команд и постоянно усложняли задачу: были и грузовики, и железнодорожные пути. Также мы стараемся как можно больше приблизить ситуацию к реальной. Нас, как организаторов, радует, что команды с каждым годом показывают более эффективную работу, нестандартные методы использования инструментов. Они учатся, изучают материалы, видеометодички, применяют новые приемы. Качество работы с инструментами и оказания помощи с каждым годом все лучше. И в этом как раз и помогают соревнования", - говорит судья.