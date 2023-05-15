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Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших - РИА Новости, 15.05.2023
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09:00 15.05.2023
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Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших
Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших - РИА Новости, 15.05.2023
Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших
Состязания для любых профессионалов – это не только способ выявить сильнейших, но и возможность обменяться опытом и прокачать свои навыки. Особенно это ценно... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:00
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москва
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московский авиационный центр
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Состязания для любых профессионалов – это не только способ выявить сильнейших, но и возможность обменяться опытом и прокачать свои навыки. Особенно это ценно для спасателей, ведь от их скорости и квалификации зависит жизнь человека. Как прошли соревнования среди московских спасателей и пожарных, смотрите в галерее РИА Новости.
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96
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фото, фото, городское хозяйство москвы, москва, россия, московский авиационный центр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гочсипб
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Московский авиационный центр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГОЧСиПБ

Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших

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Состязания для любых профессионалов – это не только способ выявить сильнейших, но и возможность обменяться опытом и прокачать свои навыки. Особенно это ценно для спасателей, ведь от их скорости и квалификации зависит жизнь человека. Как прошли соревнования среди московских спасателей и пожарных, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Учебно-тренировочная площадка департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Апаринках каждый апрель принимает специалистов из разных служб и ведомств. На этот раз они собрались здесь на городские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий на автомобильном транспорте.

Соревнования спасателей

Учебно-тренировочная площадка департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Апаринках каждый апрель принимает специалистов из разных служб и ведомств. На этот раз они собрались здесь на городские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий на автомобильном транспорте.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
1 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

В соревнованиях приняли участие сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, "Автомобильных дорог", Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (Центроспас) и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Всего 11 команд и около 70 лучших специалистов, прошедших отбор в своих учреждениях. В одной сборной — шесть спасателей.

Соревнования спасателей

В соревнованиях приняли участие сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, "Автомобильных дорог", Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (Центроспас) и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Всего 11 команд и около 70 лучших специалистов, прошедших отбор в своих учреждениях. В одной сборной — шесть спасателей.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Участникам соревнований предстояло ликвидировать дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: стабилизировать и обесточить машины, удалить элементы транспортных средств и добраться до пострадавших, чтобы оказать им первую помощь и передать медицинским работникам.

Соревнования спасателей

Участникам соревнований предстояло ликвидировать дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: стабилизировать и обесточить машины, удалить элементы транспортных средств и добраться до пострадавших, чтобы оказать им первую помощь и передать медицинским работникам.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
3 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Согласно моделируемой ситуации, одна из машин в результате аварии оказалась лежащей на крыше, другая — на боку, третий автомобиль врезался в бетонный отбойник, перевернулся и встал на колеса. Внутри транспортных средств находились четыре человека с различными травмами. У одного из них для усложнения задачи в неопределенный момент началось артериальное кровотечение. Кроме первой помощи, спасатели оказывали пострадавшим психологическую поддержку.

Соревнования спасателей

Согласно моделируемой ситуации, одна из машин в результате аварии оказалась лежащей на крыше, другая — на боку, третий автомобиль врезался в бетонный отбойник, перевернулся и встал на колеса. Внутри транспортных средств находились четыре человека с различными травмами. У одного из них для усложнения задачи в неопределенный момент началось артериальное кровотечение. Кроме первой помощи, спасатели оказывали пострадавшим психологическую поддержку.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
4 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Как отметил один из участников соревнования, сотрудник пожарно-спасательного отряда №313 Антон Долгопятов, с каждым годом задания все больше похожи на реальную ситуацию. "Можно много почерпнуть нового. Хорошо, что в этот раз используются настоящая машина, а не только тренажер, на котором мы обозначаем действия. Потому что при работе с реальной машиной много нюансов. Это полезная практика", – считает он.

Соревнования спасателей

Как отметил один из участников соревнования, сотрудник пожарно-спасательного отряда №313 Антон Долгопятов, с каждым годом задания все больше похожи на реальную ситуацию. "Можно много почерпнуть нового. Хорошо, что в этот раз используются настоящая машина, а не только тренажер, на котором мы обозначаем действия. Потому что при работе с реальной машиной много нюансов. Это полезная практика", – считает он.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
5 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

В соревнованиях принимали участие даже спасатели на воде. По словам заместителя начальника поисково-спасательной станции "Фили" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Александра Кинаша, их команда практикует непрофильный для себя формат – помощь при ДТП – с 2014 года. "Каждые соревнования захватывающие. Хоть это не наш основной профиль, но нам интересно. Мы хотим добиться хорошего результата, показать, что мы можем. Команда работает слаженно, все знают, что делать", – указывает Кинаш.

Соревнования спасателей

В соревнованиях принимали участие даже спасатели на воде. По словам заместителя начальника поисково-спасательной станции "Фили" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Александра Кинаша, их команда практикует непрофильный для себя формат – помощь при ДТП – с 2014 года. "Каждые соревнования захватывающие. Хоть это не наш основной профиль, но нам интересно. Мы хотим добиться хорошего результата, показать, что мы можем. Команда работает слаженно, все знают, что делать", – указывает Кинаш.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
6 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

С каждым годом сложность поставленных перед участниками задач повышается, обращает внимание судья соревнований Максим Шлычков. В этом году в состязании использовали настоящий автомобиль, который в присутствии команд зажимали грейдером, имитируя тем самым деформацию при аварии. "Все как при настоящей аварии, где работа спасателей требует высокой концентрации внимания и мастерского владения гидравлическим инструментом. Мы вывели из-под регулирования временной промежуток. У команд нет необходимости работать на скорость. Мы оцениваем грамотность и мастерство, общую тактику", - поясняет Шлычков.

Соревнования спасателей

С каждым годом сложность поставленных перед участниками задач повышается, обращает внимание судья соревнований Максим Шлычков. В этом году в состязании использовали настоящий автомобиль, который в присутствии команд зажимали грейдером, имитируя тем самым деформацию при аварии. "Все как при настоящей аварии, где работа спасателей требует высокой концентрации внимания и мастерского владения гидравлическим инструментом. Мы вывели из-под регулирования временной промежуток. У команд нет необходимости работать на скорость. Мы оцениваем грамотность и мастерство, общую тактику", - поясняет Шлычков.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
7 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

По словам рефери, для специалистов, работающих при ДТП, есть ряд рекомендаций, но применить их на соревновании все одновременно невозможно, так как ситуации смоделированы разные. Шлычков отмечает, что на мастерство команды влияют навыки, которые специалисты освоили в процессе работы: чем больше профессиональных приемов они применят, тем больше будет балл, жесткой регламентации нет.

Соревнования спасателей

По словам рефери, для специалистов, работающих при ДТП, есть ряд рекомендаций, но применить их на соревновании все одновременно невозможно, так как ситуации смоделированы разные. Шлычков отмечает, что на мастерство команды влияют навыки, которые специалисты освоили в процессе работы: чем больше профессиональных приемов они применят, тем больше будет балл, жесткой регламентации нет.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
8 из 9
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

"Все отряды оснащены широким спектром оборудования, и выбор применения его большой. Это вопрос тактики. И чем сложнее ситуация, тем интересней работать командам. Каждый год после соревнований мы выслушивали пожелания от команд и постоянно усложняли задачу: были и грузовики, и железнодорожные пути. Также мы стараемся как можно больше приблизить ситуацию к реальной. Нас, как организаторов, радует, что команды с каждым годом показывают более эффективную работу, нестандартные методы использования инструментов. Они учатся, изучают материалы, видеометодички, применяют новые приемы. Качество работы с инструментами и оказания помощи с каждым годом все лучше. И в этом как раз и помогают соревнования", - говорит судья.

Соревнования спасателей

"Все отряды оснащены широким спектром оборудования, и выбор применения его большой. Это вопрос тактики. И чем сложнее ситуация, тем интересней работать командам. Каждый год после соревнований мы выслушивали пожелания от команд и постоянно усложняли задачу: были и грузовики, и железнодорожные пути. Также мы стараемся как можно больше приблизить ситуацию к реальной. Нас, как организаторов, радует, что команды с каждым годом показывают более эффективную работу, нестандартные методы использования инструментов. Они учатся, изучают материалы, видеометодички, применяют новые приемы. Качество работы с инструментами и оказания помощи с каждым годом все лучше. И в этом как раз и помогают соревнования", - говорит судья.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияМосковский авиационный центрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГОЧСиПБ
 
 
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