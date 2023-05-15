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В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы - РИА Новости, 15.05.2023
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17:34 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sozhitelnitsa-1871954899.html
В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы
В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы - РИА Новости, 15.05.2023
В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы
Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство в Каменском районе Ростовской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:34
2023-05-15T17:34
происшествия
ростовская область
россия
каменский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство в Каменском районе Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУСК РФ. "В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе, расположенной в Каменском районе, тел двух человек с огнестрельными ранениями. Еще одна женщина с огнестрельным ранением доставлена в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство", - говорится в сообщении. Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая. По предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района, в ходе возникшего конфликта выстрелил несколько раз в родственников своей сожительницы. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением доставлена в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь. Как отметили в ведомстве, в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что родственников своей сожительницы расстрелял ранее судимый 31-летний житель Каменского района, он скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц"), и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - уточнили в региональном СУСК РФ.
https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html
https://ria.ru/20230502/nozh-1869214758.html
ростовская область
россия
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происшествия, ростовская область, россия, каменский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Каменский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы

В хуторе Уляшкин Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство в Каменском районе Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУСК РФ.
"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе, расположенной в Каменском районе, тел двух человек с огнестрельными ранениями. Еще одна женщина с огнестрельным ранением доставлена в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство", - говорится в сообщении.
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Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая.
По предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района, в ходе возникшего конфликта выстрелил несколько раз в родственников своей сожительницы. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением доставлена в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь.
Как отметили в ведомстве, в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что родственников своей сожительницы расстрелял ранее судимый 31-летний житель Каменского района, он скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц"), и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - уточнили в региональном СУСК РФ.
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