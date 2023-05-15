https://ria.ru/20230515/sozhitelnitsa-1871954899.html

В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы

В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы - РИА Новости, 15.05.2023

В Ростовской области мужчину заподозрили в расправе над семьей сожительницы

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство в Каменском районе Ростовской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:34

2023-05-15T17:34

2023-05-15T17:34

происшествия

ростовская область

россия

каменский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство в Каменском районе Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУСК РФ. "В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе, расположенной в Каменском районе, тел двух человек с огнестрельными ранениями. Еще одна женщина с огнестрельным ранением доставлена в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство", - говорится в сообщении. Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая. По предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района, в ходе возникшего конфликта выстрелил несколько раз в родственников своей сожительницы. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением доставлена в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь. Как отметили в ведомстве, в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что родственников своей сожительницы расстрелял ранее судимый 31-летний житель Каменского района, он скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц"), и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - уточнили в региональном СУСК РФ.

https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html

https://ria.ru/20230502/nozh-1869214758.html

ростовская область

россия

каменский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия, каменский район, следственный комитет россии (ск рф)