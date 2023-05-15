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Грузия и ЕС готовят новый пакет сотрудничества, заявил глава Минэкономики
Грузия и ЕС готовят новый пакет сотрудничества, заявил глава Минэкономики - РИА Новости, 15.05.2023
Грузия и ЕС готовят новый пакет сотрудничества, заявил глава Минэкономики
Власти Грузии совместно с Евросоюзом готовят новый пакет двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере, заявил журналистам министр экономики... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:59
2023-05-15T15:59
2023-05-15T15:59
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Власти Грузии совместно с Евросоюзом готовят новый пакет двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере, заявил журналистам министр экономики страны Леван Давиташвили. "Не хочу опережать события, но (скажу, что) в ближайшее время общество увидит новый пакет сотрудничества с Евросоюзом, в том числе экономического. Это переведет страну на другой уровень с точки зрения экономической интеграции", - заявил Давиташвили, отвечая на вопрос о том, не помешает ли восстановление прямого авиасообщения с Россией с 15 мая процессу евроинтеграции Грузии и, в частности, получению статуса кандидата в члены ЕС. По словам министра, получение статуса страны-кандидата и полноценная интеграция Грузии в Евросоюз является главной задачей правительства. Давиташвили добавил, что "для достижения этой цели ведется интенсивная работа, что связано с выполнением множества требований".
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в мире, грузия, россия, евросоюз, экономика
В мире, Грузия, Россия, Евросоюз, Экономика
Грузия и ЕС готовят новый пакет сотрудничества, заявил глава Минэкономики
Глава Минэкономики Грузии Давиташвили: Тбилиси и ЕС готовят новый пакет сотрудничества