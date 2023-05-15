МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина
Захарова заявила, что Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве Сорокина
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, конфликт произошел 9 мая в приграничном с Эстонией Ивангороде в ходе праздничного концерта, на который собрались несколько сотен горожан. "Однако нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Даниил Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них – Вячеслав Сорокин попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Сорокин был задержан и приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначен испытательный срок и вручена подписка о невыезде.
"За судьбой соотечественника будем, естественно, следить и дальше. Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина", - подчеркнула она.
"Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того, чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки", - подчеркнула Захарова.
С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он действовал до 9 мая включительно.
По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро.