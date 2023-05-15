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МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина - РИА Новости, 15.05.2023
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18:48 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sorokin-1871979226.html
МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина
МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина - РИА Новости, 15.05.2023
МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина
Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:48
2023-05-15T18:48
в мире
россия
эстония
нарва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как сообщила Захарова, конфликт произошел 9 мая в приграничном с Эстонией Ивангороде в ходе праздничного концерта, на который собрались несколько сотен горожан. "Однако нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Даниил Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них – Вячеслав Сорокин попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Сорокин был задержан и приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначен испытательный срок и вручена подписка о невыезде. "За судьбой соотечественника будем, естественно, следить и дальше. Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина", - подчеркнула она. "Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того, чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки", - подчеркнула Захарова. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он действовал до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро.
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в мире, россия, эстония, нарва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Эстония, Нарва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина

Захарова заявила, что Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве Сорокина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, конфликт произошел 9 мая в приграничном с Эстонией Ивангороде в ходе праздничного концерта, на который собрались несколько сотен горожан. "Однако нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Даниил Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них – Вячеслав Сорокин попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Сорокин был задержан и приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначен испытательный срок и вручена подписка о невыезде.
"За судьбой соотечественника будем, естественно, следить и дальше. Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина", - подчеркнула она.
"Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того, чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки", - подчеркнула Захарова.
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С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он действовал до 9 мая включительно.
По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро.
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В миреРоссияЭстонияНарваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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