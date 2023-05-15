https://ria.ru/20230515/sorokin-1871979226.html

МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина

МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина - РИА Новости, 15.05.2023

МИД следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве россиянина Сорокина

Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:48

2023-05-15T18:48

2023-05-15T18:48

в мире

россия

эстония

нарва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия следит за судьбой задержанного 9 мая в Нарве российского гражданина Вячеслава Сорокина, будет требовать соблюдения его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как сообщила Захарова, конфликт произошел 9 мая в приграничном с Эстонией Ивангороде в ходе праздничного концерта, на который собрались несколько сотен горожан. "Однако нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Даниил Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг. Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них – Вячеслав Сорокин попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Сорокин был задержан и приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначен испытательный срок и вручена подписка о невыезде. "За судьбой соотечественника будем, естественно, следить и дальше. Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина", - подчеркнула она. "Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того, чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки", - подчеркнула Захарова. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он действовал до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро.

https://ria.ru/20230509/plakat-1870657641.html

https://ria.ru/20230509/kontsert-1870657299.html

https://ria.ru/20230509/tallin-1870604193.html

россия

эстония

нарва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, нарва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)