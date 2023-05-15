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Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев
Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев - РИА Новости, 15.05.2023
Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев
В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем.
2023-05-15T17:12
2023-05-15T17:12
2023-05-15T17:12
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Как волонтерам удавалось найти человека в задымленном лабиринте, спасти пострадавших из завала на высоте — смотрите в нашем репортаже.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев
В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем. Как волонтерам удавалось найти человека в задымленном лабиринте, спасти пострадавших из завала на высоте — смотрите в нашем репортаже.
2023-05-15T17:12
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PT4M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Видео, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев
В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем.
2023-05-15T17:12
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PT4M39S
Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев
В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем.
Как волонтерам удавалось найти человека в задымленном лабиринте, спасти пострадавших из завала на высоте — смотрите в нашем репортаже.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)