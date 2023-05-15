https://ria.ru/20230515/sorevnovaniya-1871944146.html

Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев

Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев - РИА Новости, 15.05.2023

Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев

В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем.

2023-05-15T17:12

2023-05-15T17:12

2023-05-15T17:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

видео

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871941928_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d2645c3775544876ff98f5498e98f65.jpg

Как волонтерам удавалось найти человека в задымленном лабиринте, спасти пострадавших из завала на высоте — смотрите в нашем репортаже.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гонка волонтеров. Как прошли соревнования спасателей-добровольцев В Москве около тысячи спасателей-добровольцев приняли участие в дружеском состязании, где прошли испытания водой и огнем. Как волонтерам удавалось найти человека в задымленном лабиринте, спасти пострадавших из завала на высоте — смотрите в нашем репортаже. 2023-05-15T17:12 true PT4M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

видео, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео