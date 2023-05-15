https://ria.ru/20230515/snaryad-1871868646.html

В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд

В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд - РИА Новости, 15.05.2023

В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд

В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:13

2023-05-15T14:13

2023-05-15T14:29

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

происшествия

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871887360_0:204:2730:1740_1920x0_80_0_0_b791ef020a6840e17502e41e4f3a4900.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. Город Ясиноватая подвергся обстрелу в 6.50 утра, "прилеты" пришлись по улицам Школьная и Коммунальная. Погибла женщина, еще один мирный житель был ранен. После обстрела на втором этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Школьная, 34 - в квартире был обнаружен не разорвавшийся артиллерийский боеприпас. На месте работают представители экстренных служб города.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецкая народная республика, нато, происшествия, россия, вооруженные силы украины