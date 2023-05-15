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В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 15.05.2023 (обновлено: 14:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/snaryad-1871868646.html
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд
В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:13
2023-05-15T14:29
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. Город Ясиноватая подвергся обстрелу в 6.50 утра, "прилеты" пришлись по улицам Школьная и Коммунальная. Погибла женщина, еще один мирный житель был ранен. После обстрела на втором этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Школьная, 34 - в квартире был обнаружен не разорвавшийся артиллерийский боеприпас. На месте работают представители экстренных служб города.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, нато, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд

В Ясиноватой в ДНР обнаружили натовский снаряд, который попал в дом и не разорвался

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСнаряд на полу квартиры жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
Снаряд на полу квартиры жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Снаряд на полу квартиры жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости.
Город Ясиноватая подвергся обстрелу в 6.50 утра, "прилеты" пришлись по улицам Школьная и Коммунальная. Погибла женщина, еще один мирный житель был ранен.
После обстрела на втором этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Школьная, 34 - в квартире был обнаружен не разорвавшийся артиллерийский боеприпас. На месте работают представители экстренных служб города.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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