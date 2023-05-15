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В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд
В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:13
2023-05-15T14:13
2023-05-15T14:29
специальная военная операция на украине
ясиноватая
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нато
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В городе Ясиноватая в ДНР обнаружен не разорвавшийся во время обстрела натовский 155-миллиметровый снаряд, передает корреспондент РИА Новости. Город Ясиноватая подвергся обстрелу в 6.50 утра, "прилеты" пришлись по улицам Школьная и Коммунальная. Погибла женщина, еще один мирный житель был ранен. После обстрела на втором этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Школьная, 34 - в квартире был обнаружен не разорвавшийся артиллерийский боеприпас. На месте работают представители экстренных служб города.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, нато, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР обнаружили неразорвавшийся натовский снаряд
В Ясиноватой в ДНР обнаружили натовский снаряд, который попал в дом и не разорвался