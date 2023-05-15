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В Словакии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.05.2023
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12:19 15.05.2023 (обновлено: 13:09 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871798801.html
В Словакии назначили новое правительство
В Словакии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.05.2023
В Словакии назначили новое правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:19
2023-05-15T13:09
в мире
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на прошлой неделе Чапутова объявила о составе нового правительства, который сформирован из числа чиновников, не планирующих участие в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Сообщалось, что МИД страны теперь будет возглавлять дипломат Мирослав Влаховский, министерство обороны - специалист по обороне Мартин Скленар. Кабинет министров, как и планировалось, возглавит Людовит Одор, который занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии. Министром экономики станет глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, который руководил управлением ветеринарного и продовольственного контроля. Церемония назначения президентом Словакии нового правительства, которая транслировалась онлайн, состоялась в понедельник. Решение назначить новый кабинет министров Чапутова приняла после того, как нынешний глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Ранее об отставке заявили министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер. Планируется, что новое правительство будет работать до парламентских выборов, намеченных на 30 сентября.
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в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
В Словакии назначили новое правительство

Президент Словакии Чапутова официально назначила новый кабинет министров

© AP Photo / Jaroslav NovákПрезидент Словакии Зузана Чапутова назначает временное правительство во главе с экономистом и заместителем председателя Национального банка Словакии Людовитом Одором
Президент Словакии Зузана Чапутова назначает временное правительство во главе с экономистом и заместителем председателя Национального банка Словакии Людовитом Одором - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Jaroslav Novák
Президент Словакии Зузана Чапутова назначает временное правительство во главе с экономистом и заместителем председателя Национального банка Словакии Людовитом Одором
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на прошлой неделе Чапутова объявила о составе нового правительства, который сформирован из числа чиновников, не планирующих участие в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Сообщалось, что МИД страны теперь будет возглавлять дипломат Мирослав Влаховский, министерство обороны - специалист по обороне Мартин Скленар.
Кабинет министров, как и планировалось, возглавит Людовит Одор, который занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии. Министром экономики станет глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, который руководил управлением ветеринарного и продовольственного контроля.
Церемония назначения президентом Словакии нового правительства, которая транслировалась онлайн, состоялась в понедельник.
Решение назначить новый кабинет министров Чапутова приняла после того, как нынешний глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Ранее об отставке заявили министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер.
Планируется, что новое правительство будет работать до парламентских выборов, намеченных на 30 сентября.
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