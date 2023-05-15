https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871798801.html

В Словакии назначили новое правительство

В Словакии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.05.2023

В Словакии назначили новое правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:19

2023-05-15T12:19

2023-05-15T13:09

в мире

словакия

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на прошлой неделе Чапутова объявила о составе нового правительства, который сформирован из числа чиновников, не планирующих участие в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Сообщалось, что МИД страны теперь будет возглавлять дипломат Мирослав Влаховский, министерство обороны - специалист по обороне Мартин Скленар. Кабинет министров, как и планировалось, возглавит Людовит Одор, который занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии. Министром экономики станет глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, который руководил управлением ветеринарного и продовольственного контроля. Церемония назначения президентом Словакии нового правительства, которая транслировалась онлайн, состоялась в понедельник. Решение назначить новый кабинет министров Чапутова приняла после того, как нынешний глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Ранее об отставке заявили министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер. Планируется, что новое правительство будет работать до парламентских выборов, намеченных на 30 сентября.

https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, зузана чапутова