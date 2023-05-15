https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871798801.html
В Словакии назначили новое правительство
В Словакии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.05.2023
В Словакии назначили новое правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:19
2023-05-15T12:19
2023-05-15T13:09
в мире
словакия
зузана чапутова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871820464_0:46:2000:1172_1920x0_80_0_0_29bf3049f579d7529b610d4f58ddb62c.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на прошлой неделе Чапутова объявила о составе нового правительства, который сформирован из числа чиновников, не планирующих участие в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Сообщалось, что МИД страны теперь будет возглавлять дипломат Мирослав Влаховский, министерство обороны - специалист по обороне Мартин Скленар. Кабинет министров, как и планировалось, возглавит Людовит Одор, который занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии. Министром экономики станет глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, который руководил управлением ветеринарного и продовольственного контроля. Церемония назначения президентом Словакии нового правительства, которая транслировалась онлайн, состоялась в понедельник. Решение назначить новый кабинет министров Чапутова приняла после того, как нынешний глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Ранее об отставке заявили министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер. Планируется, что новое правительство будет работать до парламентских выборов, намеченных на 30 сентября.
https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871820464_207:0:1984:1333_1920x0_80_0_0_2d2549eaab93785cc99511d0cf8923cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
В Словакии назначили новое правительство
Президент Словакии Чапутова официально назначила новый кабинет министров
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости.
Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник официально назначила новый кабинет министров, церемония
транслировалась онлайн, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на прошлой неделе Чапутова объявила о составе нового правительства, который сформирован из числа чиновников, не планирующих участие в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Сообщалось, что МИД страны теперь будет возглавлять дипломат Мирослав Влаховский, министерство обороны - специалист по обороне Мартин Скленар.
Кабинет министров, как и планировалось, возглавит Людовит Одор, который занимал пост заместителя главы Нацбанка Словакии. Министром экономики станет глава национальной системы электропередачи Словакии (SEPS) Петер Довгун, минсельхоз возглавит Йозеф Биреш, который руководил управлением ветеринарного и продовольственного контроля.
Церемония назначения президентом Словакии нового правительства, которая транслировалась онлайн, состоялась в понедельник.
Решение назначить новый кабинет министров Чапутова приняла после того, как нынешний глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Ранее об отставке заявили министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер.
Планируется, что новое правительство будет работать до парламентских выборов, намеченных на 30 сентября.
СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника