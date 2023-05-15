https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html

Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником

Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником - РИА Новости, 15.05.2023

Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником

Через несколько месяцев в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. Фаворитом считается условно пророссийская партия "Курс — социал-демократия" (SMER). О РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:00

2023-05-15T08:00

2023-05-15T19:00

словакия

украина

россия

роберт фицо

зузана чапутова

игорь матович

российский государственный гуманитарный университет

миг-29

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Через несколько месяцев в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. Фаворитом считается условно пророссийская партия "Курс — социал-демократия" (SMER). О возможных результатах голосования и как это повлияет на украинский конфликт — в материале РИА Новости.Словацкий разворотЗападные СМИ предрекают приход к власти в Словакии левых популистов из партии SMER во главе с Робертом Фицо, которого называют местной версией венгерского лидера Виктора Орбана. Десять лет он возглавлял правительство республики и зарекомендовал себя как противник США и Украины. При этом журналисты подчеркивают, что значительная часть словаков желает России успешного завершения спецоперации, воспринимая это как борьбу за справедливость.Если Братислава сменит курс, Киев столкнется со сложностями при транзите и ремонте западной военной техники, предупреждает британский The Spectator. Кроме того, усугубятся проблемы, связанные с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.Словакия недавно передала ВСУ 13 истребителей МиГ-29, но Фицо считает это ошибкой. По его мнению, вмешиваться в конфликт не надо.Премьер-министр Эдуард Хегер предложил президенту Зузане Чапутовой несколько вариантов выхода из политического кризиса, продолжающегося несколько лет. Ни один не утвердили. Решили сформировать временное правительство, которое проработает до досрочных парламентских выборов, намеченных на 30 сентября. Вместе с тем министр сельского хозяйства Самуэл Влчан подал в отставку на фоне скандала из-за семейной компании, получившей государственные субсидии на 1,4 миллиона евро. Глава МИД Растислав Качер тоже уволился, не пояснив почему.Портал SME.SK сообщил, что президенту и членам ее семьи усилили охрану из-за поступающих угроз. В частности, неизвестные шлют Чапутовой патроны в конвертах, а также письма с антисемитским содержанием. Очередные выборы главы государства — в 2024-м, со вторым сроком Чапутова еще не определилась.Роль личностиВ конце 2022-го парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству Хегера, но его команда продолжала работать — это не противоречит конституции. Наблюдатели связывают политический кризис с лидером консервативно-популистской партии "Обычные люди" Игором Матовичем.На парламентских выборах 2020-го "Обычные люди" набрали 25 процентов голосов. Обещали бороться с коррупцией. Матович возглавил правительство из представителей четырех правых партий и принялся сажать за решетку одного предполагаемого казнокрада за другим. Причем все обвиняемые так или иначе были связаны с Фицо.Со временем выяснилось, что Матович отличается непостоянством, высокомерием и склонностью к авторитаризму. О своих действиях он все чаще сообщал не на заседании правительства, а в социальных сетях. В 2021-м чашу терпения союзников по коалиции переполнила сделка с Россией на поставку вакцины от коронавируса. При этом политик пошутил, что в благодарность готов отдать Москве Закарпатскую область Украины. Из-за скандала Матович перешел на пост министра финансов, а вместо себя поставил товарища по партии Хегера. Однако продолжал провоцировать конфликты с союзниками.Когда же коалиция развалилась, лидер "Обычных людей" обвинил бывших партнеров в работе на мафию, с которой он якобы борется. В конце концов его уволили из правительства, но в парламенте у него крупнейшая партия, впрочем, давно растерявшая популярность.Возвращение премьераВ Киеве надеются, что правые партии способны перегруппироваться и выиграть у SMER. Хегер уже покинул "Обычных людей" и объявил о создании организации "Демократы". К нему присоединись министр обороны Ярослав Надь и глава МИД Качер.По данным социологической службы АКО, в марте SMER поддерживали 17,6 процента, рейтинг "Обычных людей" не превышал пяти процентов. У агентства IPSOS похожие результаты: 16,2 и 4,8 процента.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что победа пророссийских сил вовсе не предрешена. "По данным Евробарометра, евроскептики — это около половины населения Словакии. Они крайне негативно относятся к финансовой и военной поддержке Украины. Когда говорят, что нужно помогать Киеву, люди спрашивают: когда начнут помогать им? Позиция политической элиты прямо противоположная", — отмечает аналитик Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.По мнению доцента РГГУ, специалиста по Словакии Вадима Трухачева, у Фицо с Орбаном мало общего. "Венгр довольно жесткий правый политик, а словак — левый. Орбан — выходец из почти диссидентских кругов, Фицо — из чехословацкого комсомола. В нулевые премьер-министр Венгрии выступал с антироссийских позиций, а глава правительства Словакии был первым европейским лидером, обвинившим Грузию в нападении на Южную Осетию", — напоминает он.Судя по всему, на сентябрьских выборах партия Фицо займет первое место, однако в одиночку сформировать правительство не получится. "Когда-то "Курс — социал-демократия" была большой политической силой, но она развалилась на две примерно равные части. Осколок — "Голос социал-демократии" — придерживается более проевропейских взглядов", — объясняет Трухачев.Большое влияние на выборы окажет Прага, подчинившая себе внешнюю политику Братиславы. Чехии помогут США, Германия и другие страны Евросоюза. Вместе они попытаются слепить любую коалицию, лишь бы остановить Фицо. У власти может остаться объединение под руководством Хегера, вступившего в союз с президентом Чапутовой, редким для Словакии политиком — русофобкой.У Фицо есть вариант договориться с правыми партиями, которые тоже против вооружения Украины. Но даже если это получится, у Брюсселя достаточно рычагов, чтобы сковать своевольного политика. Так, Будапешт, несмотря на свою риторику, вынужден подчиняться общеевропейскому курсу. А у Братиславы возможностей еще меньше.

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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словакия, украина, россия, роберт фицо, зузана чапутова, игорь матович, российский государственный гуманитарный университет, миг-29, политика