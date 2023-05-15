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Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах - РИА Новости, 15.05.2023
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02:15 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/shpionazh-1871719022.html
Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах
Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах
Что делает умную технику потенциально опасной для пользователя, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной и компьютерной безопасности... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:15
2023-05-15T02:15
технологии
общество
россия
сергей вакулин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Что делает умную технику потенциально опасной для пользователя, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.Подключенные к интернету, оснащенные камерами или микрофонами умные устройства могут собирать различные данные без ведома владельца и передавать их, например, компании-производителю, предупредил он.Компании изучают полученные от умных приборов сведения и применяют их для устранения технических ошибок, а также в целях маркетинга, продолжил эксперт."Если у устройства есть микрофон, любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика, где анализируют сказанные вами слова и используют для маркетинга. Если у устройства есть еще и камера, информация будет более ценная", — считает Вакулин."Если ваше умное устройство распознало или "увидело" с помощью камеры вашу банковскую карту и все реквизиты, включая номер, срок действия, CVC-код на обратной стороне, то сотрудник может по-своему распорядиться этой информацией, в частности, продать ее на черном рынке", — привел пример Вакулин.По его словам, элементы умного дома могут стать причиной утечки в Сеть "пикантных" снимков, сделанных втайне от пользователя.Эксперт посоветовал заклеивать камеры на умных устройствах в тех случаях, когда это возможно."Это не паранойя, это безопасность", — заключил собеседник радио.
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технологии, общество, россия, сергей вакулин
Технологии, Общество, Россия, Сергей Вакулин
Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах

Эксперт Вакулин заявил о возможности робота-пылесоса следить за владельцем

© Depositphotos.com / manyakoticРобот-пылесос на полу
Робот-пылесос на полу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com / manyakotic
Робот-пылесос на полу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Что делает умную технику потенциально опасной для пользователя, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Подключенные к интернету, оснащенные камерами или микрофонами умные устройства могут собирать различные данные без ведома владельца и передавать их, например, компании-производителю, предупредил он.
«
"Система видеонаблюдения, Smart TV, робот-пылесос, умные колонки в любом случае подключены к Wi-Fi. Они могут передавать данные о пользователях на определенные ресурсы. Как минимум информация может передаваться производителю", — сказал Вакулин.
Компании изучают полученные от умных приборов сведения и применяют их для устранения технических ошибок, а также в целях маркетинга, продолжил эксперт.
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"Если у устройства есть микрофон, любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика, где анализируют сказанные вами слова и используют для маркетинга. Если у устройства есть еще и камера, информация будет более ценная", — считает Вакулин.
«
"Шпионские" действия умных приборов опасны для их владельцев, уверен эксперт. Среди сотрудников компании-производителя могут оказаться недобросовестные люди, готовые использовать полученные данные в своих интересах, отметил он.
"Если ваше умное устройство распознало или "увидело" с помощью камеры вашу банковскую карту и все реквизиты, включая номер, срок действия, CVC-код на обратной стороне, то сотрудник может по-своему распорядиться этой информацией, в частности, продать ее на черном рынке", — привел пример Вакулин.
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По его словам, элементы умного дома могут стать причиной утечки в Сеть "пикантных" снимков, сделанных втайне от пользователя.
«
"Робот-пылесос должен собирать информацию, относящуюся к местоположению различных углов, мебели, чтобы их объезжать, он делает это при помощи камеры. Был пример, когда робот-пылесос сделал пикантные фотографии владельца и выставил их в интернет", — добавил Вакулин.
Эксперт посоветовал заклеивать камеры на умных устройствах в тех случаях, когда это возможно.
"Это не паранойя, это безопасность", — заключил собеседник радио.
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