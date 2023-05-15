https://ria.ru/20230515/shpionazh-1871719022.html

Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах

Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперт предупредил об умных устройствах-шпионах

Что делает умную технику потенциально опасной для пользователя, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной и компьютерной безопасности... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:15

2023-05-15T02:15

2023-05-15T02:15

технологии

общество

россия

сергей вакулин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762992781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_656361b6ecebdf981c19a068566819ff.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Что делает умную технику потенциально опасной для пользователя, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.Подключенные к интернету, оснащенные камерами или микрофонами умные устройства могут собирать различные данные без ведома владельца и передавать их, например, компании-производителю, предупредил он.Компании изучают полученные от умных приборов сведения и применяют их для устранения технических ошибок, а также в целях маркетинга, продолжил эксперт."Если у устройства есть микрофон, любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика, где анализируют сказанные вами слова и используют для маркетинга. Если у устройства есть еще и камера, информация будет более ценная", — считает Вакулин."Если ваше умное устройство распознало или "увидело" с помощью камеры вашу банковскую карту и все реквизиты, включая номер, срок действия, CVC-код на обратной стороне, то сотрудник может по-своему распорядиться этой информацией, в частности, продать ее на черном рынке", — привел пример Вакулин.По его словам, элементы умного дома могут стать причиной утечки в Сеть "пикантных" снимков, сделанных втайне от пользователя.Эксперт посоветовал заклеивать камеры на умных устройствах в тех случаях, когда это возможно."Это не паранойя, это безопасность", — заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20230406/chatgpt-1863284961.html

https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия, сергей вакулин