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В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии

В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии - РИА Новости, 15.05.2023

В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии

Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:05

2023-05-15T15:05

2023-05-15T15:05

австралия

новороссийск

ставропольский край

россия

происшествия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Отмечается, что груз следовал из Австралии в Ставропольский край. На части товара отсутствовала маркировка с информацией о производителе, указанной в ветеринарном сертификате, поэтому груз невозможно идентифицировать. "На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - заключают в ведомстве.

https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html

австралия

новороссийск

ставропольский край

россия

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Владимир Лаврентьев

австралия, новороссийск, ставропольский край, россия, происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз