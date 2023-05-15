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В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии - РИА Новости, 15.05.2023
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15:05 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/shkury-1871896396.html
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии - РИА Новости, 15.05.2023
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии
Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:05
2023-05-15T15:05
австралия
новороссийск
ставропольский край
россия
происшествия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Отмечается, что груз следовал из Австралии в Ставропольский край. На части товара отсутствовала маркировка с информацией о производителе, указанной в ветеринарном сертификате, поэтому груз невозможно идентифицировать. "На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - заключают в ведомстве.
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австралия, новороссийск, ставропольский край, россия, происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Австралия, Новороссийск, Ставропольский край, Россия, Происшествия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии

В порту Новороссийска задержали 3840 овечьих шкур из Австралии из-за отсутствия маркировки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«
"В морском пункте пропуска "Новороссийск", при проведении ветеринарного контроля приостановлено движение импортного товара "шкуры овечьи мокросоленые", в количестве 20 паллет (3840 штук), весом 17,8 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз следовал из Австралии в Ставропольский край. На части товара отсутствовала маркировка с информацией о производителе, указанной в ветеринарном сертификате, поэтому груз невозможно идентифицировать.
"На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - заключают в ведомстве.
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АвстралияНовороссийскСтавропольский крайРоссияПроисшествияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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