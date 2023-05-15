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В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии - РИА Новости, 15.05.2023
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии
Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:05
2023-05-15T15:05
2023-05-15T15:05
австралия
новороссийск
ставропольский край
россия
происшествия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Около четырех тысяч овечьих шкур из Австралии были задержаны в порту Новороссийска, груз будет возвращен из-за отсутствия необходимой маркировки, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Отмечается, что груз следовал из Австралии в Ставропольский край. На части товара отсутствовала маркировка с информацией о производителе, указанной в ветеринарном сертификате, поэтому груз невозможно идентифицировать. "На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - заключают в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, новороссийск, ставропольский край, россия, происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Австралия, Новороссийск, Ставропольский край, Россия, Происшествия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
В Новороссийске задержали почти четыре тысячи овечьих шкур из Австралии
В порту Новороссийска задержали 3840 овечьих шкур из Австралии из-за отсутствия маркировки