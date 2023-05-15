https://ria.ru/20230515/shakhtery-1871962726.html
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:54
2023-05-15T17:54
2023-05-15T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщило, что два угледобывающих предприятия в ДНР - шахта имени Засядько и шахта имени Горького - обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
Минугля ДНР: на поверхность подняли 69 горняков из двух обесточенных из-за обстрелов шахт