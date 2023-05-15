https://ria.ru/20230515/shakhtery-1871962726.html

В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт

В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт - РИА Новости, 15.05.2023

В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт

На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:54

2023-05-15T17:54

2023-05-15T17:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщило, что два угледобывающих предприятия в ДНР - шахта имени Засядько и шахта имени Горького - обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины