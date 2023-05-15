Рейтинг@Mail.ru
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/shakhtery-1871962726.html
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:54
2023-05-15T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщило, что два угледобывающих предприятия в ДНР - шахта имени Засядько и шахта имени Горького - обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт

Минугля ДНР: на поверхность подняли 69 горняков из двух обесточенных из-за обстрелов шахт

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Каски рабочих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. На поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР, эвакуационные работы продолжаются, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что два угледобывающих предприятия в ДНР - шахта имени Засядько и шахта имени Горького - обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек.
«
"В 16.00 (совпадает с мск - ред.) выехали на поверхность 22 горняка, в 16.15 - еще 47 работников шахты имени А.Ф. Засядько. Остающиеся под землей перемещаются по горным выработкам к месту подъема, связь с ними поддерживается, пострадавших нет. Эвакуационные работы продолжаются", - говорится в сообщении министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала