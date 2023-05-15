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В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
Все оставшиеся горняки из обесточенной шахты имени Засядько в ДНР подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики региона. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:40
2023-05-15T20:40
2023-05-15T20:54
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Все оставшиеся горняки из обесточенной шахты имени Засядько в ДНР подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики региона.Ранее ведомство сообщило, что два угледобывающих предприятия в ДНР - шахта имени Засядько и шахта имени Горького - обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек. После этого в министерстве заявили, что на поверхность подняты 69 горняков из двух обесточенных шахт в ДНР."Около 20 часов все оставшиеся горняки шахты имени А.Ф. Засядько подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале минугля.
https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871847670.html
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донецкая народная республика, происшествия, россия
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
В ДНР подняли на поверхность всех горняков из обесточенной шахты
Минугля: в ДНР всех горняков из обесточенной шахты имени Засядько подняли на поверхность