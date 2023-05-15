https://ria.ru/20230515/serbiya-1871858078.html

Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая

Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая - РИА Новости, 15.05.2023

Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая

В детской больнице Белграда умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10, передает Радио и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:58

2023-05-15T13:58

2023-05-15T14:30

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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. В детской больнице Белграда умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10, передает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на Минздрав.Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.Поскольку нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие.Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысячи "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, в мире, белград (город)