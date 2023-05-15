https://ria.ru/20230515/serbiya-1871858078.html
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая - РИА Новости, 15.05.2023
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая
В детской больнице Белграда умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10, передает Радио и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:58
2023-05-15T13:58
2023-05-15T14:30
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. В детской больнице Белграда умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10, передает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на Минздрав.Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.Поскольку нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие.Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысячи "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сербия, в мире, белград (город)
Сербия, В мире, Белград (город)
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе "Владислав Рибникар" в Белграде 3 мая
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости.
В детской больнице Белграда умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10, передает Радио и телевидение Сербии
со ссылкой на Минздрав.
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"Пациентка, которая с тяжелым ранением головы, опасным для жизни, проходила лечение в Университетской детской клинике на улице Тиршова, скончалась сегодня утром, несмотря на срочные хирургические вмешательства и все предпринятые меры интенсивного лечения", - передает телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения.
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
Поскольку нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие.
Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.
Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысячи "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
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