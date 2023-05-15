https://ria.ru/20230515/semi-1871291593.html
Международный день семей
Международный день семей - РИА Новости, 15.05.2023
Международный день семей
Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families). РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:03
2023-05-15T02:03
2023-05-15T02:03
справки
россия
ольга баталина
оон
генеральная ассамблея оон
семья
многодетные семьи
приемные семьи
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Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families).На протяжении 1980-х годов Организация Объединенных Наций уделяла растущее внимание вопросам семьи. Еще в 1989 году, чтобы обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи, Генассамблея (ГА) ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи.20 сентября 1993 года ГА ООН, приняла резолюцию, в которой отмечалось, что "семьи являются важным фактором устойчивого развития на всех уровнях общества", и провозгласила 15 мая Международным днем семьи. Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.Согласно докладу ООН "Прогресс женщин мира в 2019-2020 годах. Семьи в меняющемся мире", в состав 65% всех семей входят либо пары, проживающие с детьми (38%), либо пары, проживающие с детьми и семьей расширенного состава, например, с бабушками и дедушками (27%). Доля домохозяйств с одним родителем составляет 8% от всего числа семей и в основном они состоят из женщин с детьми (84%). В России, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, насчитывалось 41 миллион домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 миллиона – на 428 тысяч меньше. Заметно снизилось число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, – с 21,2 до 17,9 миллиона. При этом средний размер домохозяйств изменился не значительно: общий – с 3,2 человека в 2002 году до 3,1 человека – в 2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и составил 3,8 человек.Большинство домохозяйств с детьми в России – с одним ребенком. С 2002 года их доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году до 65,5% – в 2010 году). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя детьми (с 28,17 до 27,53%), но увеличилась доля с тремя и более (с 6,59 до 6,99%).По данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002 году – 12,78% (с одним ребенком – 13,77 и 14,90%, с двумя детьми – 8,21 и 9,12% с тремя и более – 6,36 и 7,48% соответственно).С мужчинами ситуация обратная: домохозяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 году было 1,18%, а в 2010 году – уже 1,27%. Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя – с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010 году. В 2021 году Всероссийской переписью населения зафиксировано 66,1 миллионов домохозяйств, в которых проживали 146,1 миллионов человек, или 99,3% всего населения РФ. В 2022 году в России родилось 1,3 миллиона детей, что на 96,6 тысяч детей меньше, чем в 2021 году. В сентябре 2022 года заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что в России проживает 2,1 миллиона многодетных семей, из них почти 2,5 тысяч семей воспитывают 10 и более детей. При этом, по данным Счетной палаты РФ, семьи с детьми составляют около 90% всех малоимущих в России. С 2020 года в России семьям выдается материнский капитал на первого ребенка. Его размер составляет 586,9 тысяч рублей на первого и 775,6 тысяч рублей на второго и последующего ребенка, если семья ранее не получала маткапитал. В 2022 году было выдано 911,90 тысяч государственных сертификатов на получение маткапитала, из которых 53% выданы семьям с одним ребенком. Провозглашение Международного дня семей стимулировало проведение ряда пропагандистских мероприятий, включая национальные дни семьи. Во многих странах проведение таких дней дало возможность определить различные области, представляющие интерес для семей и имеющие для них определенное значение. К их числу относятся тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы в области культуры.Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье 7 Конституции РФ "Российская Федерация – социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В соответствии со статьей 38 Конституции РФ "материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Статья 67.1 Конституции РФ гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Кроме того, в Конституции закреплены нормы о защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2023 году Международный день семей будет посвящен теме "Демографические тенденции и семьи" и направлен на обмен знаниями о демографических тенденциях, включая старение и солидарность поколений, анализ их воздействия на семейную жизнь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, ольга баталина, оон, генеральная ассамблея оон, семья, многодетные семьи, приемные семьи
Справки, Россия, Ольга Баталина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Семья, Многодетные семьи, приемные семьи
Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families).
На протяжении 1980-х годов Организация Объединенных Наций уделяла растущее внимание вопросам семьи. Еще в 1989 году, чтобы обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи, Генассамблея (ГА) ООН провозгласила
1994 год Международным годом семьи.
20 сентября 1993 года
ГА ООН, приняла резолюцию, в которой отмечалось, что "семьи являются важным фактором устойчивого развития на всех уровнях общества", и провозгласила 15 мая Международным днем семьи.
Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
Согласно докладу
ООН "Прогресс женщин мира в 2019-2020 годах. Семьи в меняющемся мире", в состав 65% всех семей входят либо пары, проживающие с детьми (38%), либо пары, проживающие с детьми и семьей расширенного состава, например, с бабушками и дедушками (27%). Доля домохозяйств с одним родителем составляет 8% от всего числа семей и в основном они состоят из женщин с детьми (84%).
В России, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, насчитывалось 41 миллион домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 миллиона – на 428 тысяч меньше. Заметно снизилось число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, – с 21,2 до 17,9 миллиона. При этом средний размер домохозяйств изменился не значительно: общий – с 3,2 человека в 2002 году до 3,1 человека – в 2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и составил 3,8 человек.
Большинство домохозяйств с детьми в России – с одним ребенком. С 2002 года их доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году до 65,5% – в 2010 году). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя детьми (с 28,17 до 27,53%), но увеличилась доля с тремя и более (с 6,59 до 6,99%).
По данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002 году – 12,78% (с одним ребенком – 13,77 и 14,90%, с двумя детьми – 8,21 и 9,12% с тремя и более – 6,36 и 7,48% соответственно).
С мужчинами ситуация
обратная: домохозяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 году было 1,18%, а в 2010 году – уже 1,27%. Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя – с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010 году.
В 2021 году Всероссийской переписью населения зафиксировано
66,1 миллионов домохозяйств, в которых проживали 146,1 миллионов человек, или 99,3% всего населения РФ.
В 2022 году в России родилось
1,3 миллиона детей, что на 96,6 тысяч детей меньше, чем в 2021 году.
В сентябре 2022 года заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что в России проживает 2,1 миллиона многодетных семей
, из них почти 2,5 тысяч семей воспитывают 10 и более детей.
При этом, по данным Счетной палаты РФ, семьи с детьми составляют около 90% всех малоимущих
в России.
С 2020 года в России семьям выдается материнский капитал
на первого ребенка. Его размер составляет 586,9 тысяч рублей на первого и 775,6 тысяч рублей на второго и последующего ребенка, если семья ранее не получала маткапитал. В 2022 году
было выдано 911,90 тысяч государственных сертификатов на получение маткапитала, из которых 53% выданы семьям с одним ребенком.
Провозглашение Международного дня семей стимулировало проведение ряда пропагандистских мероприятий, включая национальные дни семьи. Во многих странах проведение таких дней дало возможность определить различные области, представляющие интерес для семей и имеющие для них определенное значение. К их числу относятся тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы в области культуры.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными
в государственной социальной политике России. Согласно статье 7 Конституции РФ "Российская Федерация – социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В соответствии со статьей
38 Конституции РФ "материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Статья 67.1 Конституции РФ гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Кроме того, в Конституции закреплены нормы о защите семьи
, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины.
Указом президента
РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2023 году Международный день семей будет посвящен теме
"Демографические тенденции и семьи" и направлен на обмен знаниями о демографических тенденциях, включая старение и солидарность поколений, анализ их воздействия на семейную жизнь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников