https://ria.ru/20230515/sdelka-1871986139.html

Небензя: в ЕС оседает большая часть продовольствия по продуктовой сделке

Небензя: в ЕС оседает большая часть продовольствия по продуктовой сделке - РИА Новости, 15.05.2023

Небензя: в ЕС оседает большая часть продовольствия по продуктовой сделке

Беднейшим странам достается менее 3% поставок в рамках "продуктовой сделки", 40% всего продовольствия, вывезенного с Украины морем, пошло в страны ЕС, заявил на РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:59

2023-05-15T18:59

2023-05-15T18:59

украина

россия

василий небензя

евросоюз

оон

россельхозбанк

антониу гутерреш

зерновая сделка

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Беднейшим странам достается менее 3% поставок в рамках "продуктовой сделки", 40% всего продовольствия, вывезенного с Украины морем, пошло в страны ЕС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он вновь подчеркнул, что российская сторона "продуктовой сделки" не исполняется. "Бесспорный факт "оседания" внутри ЕС значительной части украинского продовольствия, изначально предназначенного якобы для отправки в страны Глобального Юга, является ярким примером подлинной сущности громких гуманитарных инициатив Брюсселя", - сказал постпред. По его словам, в контексте осуществления "продуктовой сделки" "все пошло не по согласованному плану". "По состоянию на 4 мая, 40% всей продукции, вывезенной по морскому гумкоридору, пошло в страны ЕС. Доля беднейших стран в таких закупках не дотягивает и до 3%. Без малого год сельхоззапасы Украины истощает и без того сытый Запад", - подчеркнул постпред. Небензя напомнил, что экспорт аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" должен был быть запущен параллельно с вывозом зерновых, однако этого так и не произошло. Постпред подчеркнул, что уже без малого год не видно ни малейших подвижек в рамках второй части "пакетной" сделки генсека ООН Антониу Гутерреша – Меморандума Россия-ООН. "Основной российский банк – "Россельхозбанк" – заточенный исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям, остается под санкциями. Разовые транзакции, которые нам так щедро обещают в Вашингтоне и Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы", - подчеркнул он. Как заявил Небензя, предложенный генсекретарем ООН "пакет" работает только в части, касающейся обслуживания украинского коммерческого экспорта. "Российские сельхозпоставки продолжают эффективно блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия. По сути, США и их сателлиты с присущим им менторством насаждают тезис о том, что мир нуждается в украинской кормовой кукурузе (70% экспорта) больше, чем в российских пшенице и удобрениях", – отметил Небензя.

https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html

https://ria.ru/20230512/zerno-1871406477.html

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html

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украина, россия, василий небензя, евросоюз, оон, россельхозбанк, антониу гутерреш, зерновая сделка, в мире, экономика