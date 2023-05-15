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Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки - РИА Новости, 15.05.2023
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18:53 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871982688.html
Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки
Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки - РИА Новости, 15.05.2023
Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки
Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:53
2023-05-15T18:53
экономика
россия
китай
пекин
чжан цзюнь
оон
россельхозбанк
василий небензя
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что касается экспорта продуктов и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. "Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Пекин также поддерживает ООН в том, какую роль организация играет в снятии препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений. Ранее РФ неоднократно заявляла, что российская часть сделки не исполняется. В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
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экономика, россия, китай, пекин, чжан цзюнь, оон, россельхозбанк, василий небензя, мартин гриффитс
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Чжан Цзюнь, ООН, Россельхозбанк, Василий Небензя, Мартин Гриффитс
Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки

© RT . Kena BetancurПостоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© RT . Kena Betancur
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что касается экспорта продуктов и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
"Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, Пекин также поддерживает ООН в том, какую роль организация играет в снятии препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.
Ранее РФ неоднократно заявляла, что российская часть сделки не исполняется. В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияКитайПекинЧжан ЦзюньООНРоссельхозбанкВасилий НебензяМартин Гриффитс
 
 
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