https://ria.ru/20230515/sdelka-1871982688.html

Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки

Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки - РИА Новости, 15.05.2023

Китай в ООН выступил за баланс в исполнении обеих частей зерновой сделки

Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:53

2023-05-15T18:53

2023-05-15T18:53

экономика

россия

китай

пекин

чжан цзюнь

оон

россельхозбанк

василий небензя

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что касается экспорта продуктов и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. "Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", - сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Пекин также поддерживает ООН в том, какую роль организация играет в снятии препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений. Ранее РФ неоднократно заявляла, что российская часть сделки не исполняется. В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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китай

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экономика, россия, китай, пекин, чжан цзюнь, оон, россельхозбанк, василий небензя, мартин гриффитс