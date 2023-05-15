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Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН - РИА Новости, 15.05.2023
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17:16 15.05.2023 (обновлено: 17:43 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871945356.html
Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН
Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН - РИА Новости, 15.05.2023
Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН
В ближайшие дни переговоры по "продуктовой сделке" продолжатся, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:16
2023-05-15T17:43
оон
экономика
россия
украина
стамбул
зерновая сделка
в мире
турция
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ООН, 15 мая - РИА Новости. В ближайшие дни переговоры по "продуктовой сделке" продолжатся, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в четверг, 18 мая, в Стамбуле на этой неделе не планируется."В последние недели мы вели интенсивные обсуждения со сторонами черноморской инициативы, чтобы заключить соглашение о ее продлении и улучшениях, необходимых для ее эффективного и предсказуемого функционирования. И эти усилия продолжатся в ближайшие дни", - сказал Гриффитс.По его словам, параллельно с этим глава ЮНКТАД Ребека Гринспан и ее команда продолжали оказывать "широкую поддержку с конкретными результатами в рамках Меморандума о взаимопонимании по содействию российскому экспорту продуктов питания и удобрений".Как заявил Гриффитс, продление черноморской зерновой инициативы имеет решающее значение, "равно как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию". "Мы призываем все стороны выполнить свои обязательства в этом отношении", - подчеркнул он.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал в четверг, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая, при этом озвучиваются различные сроки ее продления.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871790060.html
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оон, экономика, россия, украина, стамбул, зерновая сделка, в мире, турция
ООН, Экономика, Россия, Украина, Стамбул, Зерновая сделка, В мире, Турция
Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН

Замгенсека ООН Гриффитс: дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 мая - РИА Новости. В ближайшие дни переговоры по "продуктовой сделке" продолжатся, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в четверг, 18 мая, в Стамбуле на этой неделе не планируется.
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"В последние недели мы вели интенсивные обсуждения со сторонами черноморской инициативы, чтобы заключить соглашение о ее продлении и улучшениях, необходимых для ее эффективного и предсказуемого функционирования. И эти усилия продолжатся в ближайшие дни", - сказал Гриффитс.
По его словам, параллельно с этим глава ЮНКТАД Ребека Гринспан и ее команда продолжали оказывать "широкую поддержку с конкретными результатами в рамках Меморандума о взаимопонимании по содействию российскому экспорту продуктов питания и удобрений".
Как заявил Гриффитс, продление черноморской зерновой инициативы имеет решающее значение, "равно как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию". "Мы призываем все стороны выполнить свои обязательства в этом отношении", - подчеркнул он.
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал в четверг, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая, при этом озвучиваются различные сроки ее продления.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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