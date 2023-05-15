https://ria.ru/20230515/sdelka-1871945356.html

Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН

Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН - РИА Новости, 15.05.2023

Дискуссии по зерновой сделке продолжатся в ближайшие дни, заявили в ООН

В ближайшие дни переговоры по "продуктовой сделке" продолжатся, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:16

2023-05-15T17:16

2023-05-15T17:43

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ООН, 15 мая - РИА Новости. В ближайшие дни переговоры по "продуктовой сделке" продолжатся, заявил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в четверг, 18 мая, в Стамбуле на этой неделе не планируется."В последние недели мы вели интенсивные обсуждения со сторонами черноморской инициативы, чтобы заключить соглашение о ее продлении и улучшениях, необходимых для ее эффективного и предсказуемого функционирования. И эти усилия продолжатся в ближайшие дни", - сказал Гриффитс.По его словам, параллельно с этим глава ЮНКТАД Ребека Гринспан и ее команда продолжали оказывать "широкую поддержку с конкретными результатами в рамках Меморандума о взаимопонимании по содействию российскому экспорту продуктов питания и удобрений".Как заявил Гриффитс, продление черноморской зерновой инициативы имеет решающее значение, "равно как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию". "Мы призываем все стороны выполнить свои обязательства в этом отношении", - подчеркнул он.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал в четверг, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая, при этом озвучиваются различные сроки ее продления.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230515/sdelka-1871790060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оон, экономика, россия, украина, стамбул, зерновая сделка, в мире, турция