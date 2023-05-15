https://ria.ru/20230515/sdelka-1871898075.html

Источник: переговоров по зерновой сделке на этой неделе не планируется

Источник: переговоров по зерновой сделке на этой неделе не планируется - РИА Новости, 15.05.2023

Источник: переговоров по зерновой сделке на этой неделе не планируется

Новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой заканчивается в четверг, 18 мая, в Стамбуле не на этой неделе не планируется,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:08

2023-05-15T15:08

2023-05-15T15:28

экономика

россия

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зерновая сделка

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой заканчивается в четверг, 18 мая, в Стамбуле не на этой неделе не планируется, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Даты новой встречи по обсуждению черноморской инициативы и входящей в ее состав зерновой сделки не определены, РФ остается в тесном контакте с турецкими представителями и с ООН, заявил в четверг российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он принимал участие во встрече высокого уровня в Стамбуле 10-11 мая на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел по обсуждению черноморской инициативы.. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая."На этой неделе в Стамбуле переговоров по вопросу продления "зерновой сделки" не планируется", - сообщил источник. При этом он не стал комментировать возможное развитие событий после 18 мая.Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал в четверг, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая, при этом озвучиваются различные сроки ее продления.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230512/krym-1871324992.html

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871272172.html

россия

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, турция, оон, зерновая сделка