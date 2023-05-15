Источник: переговоров по зерновой сделке на этой неделе не планируется
Источник: переговоров по продлению зерновой сделки на этой неделе не планируется
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки, срок действия которой заканчивается в четверг, 18 мая, в Стамбуле не на этой неделе не планируется, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Даты новой встречи по обсуждению черноморской инициативы и входящей в ее состав зерновой сделки не определены, РФ остается в тесном контакте с турецкими представителями и с ООН, заявил в четверг российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он принимал участие во встрече высокого уровня в Стамбуле 10-11 мая на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел по обсуждению черноморской инициативы.. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.
"На этой неделе в Стамбуле переговоров по вопросу продления "зерновой сделки" не планируется", - сообщил источник. При этом он не стал комментировать возможное развитие событий после 18 мая.
Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал в четверг, что черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая, при этом озвучиваются различные сроки ее продления.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.