https://ria.ru/20230515/sberbank-1871793305.html

Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей

Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023

Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей

Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:04

2023-05-15T12:04

2023-05-15T12:04

севастополь

симферополь

сбербанк россии

экономика

республика крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Сбербанк в понедельник открыл свой первый офис в Севастополе. Ранее был открыт первый офис в Крыму, в Ялте. В планах банка – открытие офиса в Симферополе и других городах Крыма. "Мы откроем до конца года несколько офисов в крупных городах полуострова, будем увеличивать количество офисов здесь – в июле откроем (в Севастополе) офис для обслуживания юридических лиц, к началу сезона увеличим нашу банкоматную сеть. Так что наши планы достаточно большие", – сказал Песенников.

https://ria.ru/20230515/fishing-1871789921.html

севастополь

симферополь

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, симферополь, сбербанк россии, экономика, республика крым