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Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023
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12:04 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sberbank-1871793305.html
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:04
2023-05-15T12:04
севастополь
симферополь
сбербанк россии
экономика
республика крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Сбербанк в понедельник открыл свой первый офис в Севастополе. Ранее был открыт первый офис в Крыму, в Ялте. В планах банка – открытие офиса в Симферополе и других городах Крыма. "Мы откроем до конца года несколько офисов в крупных городах полуострова, будем увеличивать количество офисов здесь – в июле откроем (в Севастополе) офис для обслуживания юридических лиц, к началу сезона увеличим нашу банкоматную сеть. Так что наши планы достаточно большие", – сказал Песенников.
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севастополь, симферополь, сбербанк россии, экономика, республика крым
Севастополь, Симферополь, Сбербанк России, Экономика, Республика Крым
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей

Сбербанк в июле откроет в Севастополе офис для предпринимателей

© РИА НовостиОткрытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
Открытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
© РИА Новости
Открытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Сбербанк в понедельник открыл свой первый офис в Севастополе. Ранее был открыт первый офис в Крыму, в Ялте. В планах банка – открытие офиса в Симферополе и других городах Крыма.
"Мы откроем до конца года несколько офисов в крупных городах полуострова, будем увеличивать количество офисов здесь – в июле откроем (в Севастополе) офис для обслуживания юридических лиц, к началу сезона увеличим нашу банкоматную сеть. Так что наши планы достаточно большие", – сказал Песенников.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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СевастопольСимферопольСбербанк РоссииЭкономикаРеспублика Крым
 
 
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