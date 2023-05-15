https://ria.ru/20230515/sberbank-1871793305.html
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей - РИА Новости, 15.05.2023
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:04
2023-05-15T12:04
2023-05-15T12:04
севастополь
симферополь
сбербанк россии
экономика
республика крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Сбербанк в понедельник открыл свой первый офис в Севастополе. Ранее был открыт первый офис в Крыму, в Ялте. В планах банка – открытие офиса в Симферополе и других городах Крыма. "Мы откроем до конца года несколько офисов в крупных городах полуострова, будем увеличивать количество офисов здесь – в июле откроем (в Севастополе) офис для обслуживания юридических лиц, к началу сезона увеличим нашу банкоматную сеть. Так что наши планы достаточно большие", – сказал Песенников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, симферополь, сбербанк россии, экономика, республика крым
Севастополь, Симферополь, Сбербанк России, Экономика, Республика Крым
Сбербанк откроет в Севастополе офис для предпринимателей
Сбербанк в июле откроет в Севастополе офис для предпринимателей
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Специальный офис Сбербанка для обслуживания юридических лиц откроется в Севастополе в июле, а к началу курортного сезона будет расширена сеть банкоматов, сообщил журналистам председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Сбербанк в понедельник открыл свой первый офис в Севастополе. Ранее был открыт первый офис в Крыму, в Ялте
. В планах банка – открытие офиса в Симферополе
и других городах Крыма.
"Мы откроем до конца года несколько офисов в крупных городах полуострова, будем увеличивать количество офисов здесь – в июле откроем (в Севастополе) офис для обслуживания юридических лиц, к началу сезона увеличим нашу банкоматную сеть. Так что наши планы достаточно большие", – сказал Песенников.
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