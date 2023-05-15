https://ria.ru/20230515/sberbank-1871777431.html

Сбербанк открыл первый офис в Севастополе

Сбербанк открыл первый офис в Севастополе - РИА Новости, 15.05.2023

Сбербанк открыл первый офис в Севастополе

Сбербанк открыл свой первый офис в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:16

2023-05-15T11:16

2023-05-15T16:03

экономика

севастополь

сбербанк россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Сбербанк открыл свой первый офис в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Новый офис — двухэтажное модульное здание на улице Руднева, 13-31, где предусмотрены помещение для работы с клиентами, детская игровая зона, терраса на втором этаже и круглосуточная зона с банкоматами. Клиенты могут оформить моментальную и кредитную сберкарту, ипотеку, открыть вклад, взять потребительский кредит и так далее. С открытием офиса в Севастополе банк расширил перечень услуг для юридических лиц, сообщили в пресс-службе "Сбера". Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты. Кроме того, в офисах можно подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов. Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось на Советской площади в Ялте 6 мая. По информации пресс-службы банка, за неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки. В дальнейшем планируется открыть офисы в Симферополе и других городах Крыма.

https://ria.ru/20230504/sberbank-1869704091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, севастополь, сбербанк россии, республика крым, россия, новости компаний - экономика