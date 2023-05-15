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Сбербанк открыл первый офис в Севастополе - РИА Новости, 15.05.2023
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11:16 15.05.2023 (обновлено: 16:03 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/sberbank-1871777431.html
Сбербанк открыл первый офис в Севастополе
Сбербанк открыл первый офис в Севастополе - РИА Новости, 15.05.2023
Сбербанк открыл первый офис в Севастополе
Сбербанк открыл свой первый офис в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:16
2023-05-15T16:03
экономика
севастополь
сбербанк россии
республика крым
россия
новости компаний - экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Сбербанк открыл свой первый офис в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Новый офис — двухэтажное модульное здание на улице Руднева, 13-31, где предусмотрены помещение для работы с клиентами, детская игровая зона, терраса на втором этаже и круглосуточная зона с банкоматами. Клиенты могут оформить моментальную и кредитную сберкарту, ипотеку, открыть вклад, взять потребительский кредит и так далее. С открытием офиса в Севастополе банк расширил перечень услуг для юридических лиц, сообщили в пресс-службе "Сбера". Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты. Кроме того, в офисах можно подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов. Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось на Советской площади в Ялте 6 мая. По информации пресс-службы банка, за неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки. В дальнейшем планируется открыть офисы в Симферополе и других городах Крыма.
https://ria.ru/20230504/sberbank-1869704091.html
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экономика, севастополь, сбербанк россии, республика крым, россия, новости компаний - экономика
Экономика, Севастополь, Сбербанк России, Республика Крым, Россия, Новости компаний - Экономика
Сбербанк открыл первый офис в Севастополе

Сбербанк открыл на улице Руднева первый офис в Севастополе

© РИА НовостиОткрытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
Открытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
© РИА Новости
Открытие первого офиса Сбербанка в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Сбербанк открыл свой первый офис в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Чем больше финансовых институтов в городе — это очевидно влияет на качество предоставляемых клиентам услуг. <…> Жителям Севастополя будет удобнее получать финансовые услуги, в том числе и для бизнеса. Второе — это, конечно, инвестиции. И третье: Сбербанк — это один из лучших сервисов, это новые возможности для нашего малого и среднего бизнеса", — сказал на церемонии открытия губернатор города Михаил Развожаев.

Новый офис — двухэтажное модульное здание на улице Руднева, 13-31, где предусмотрены помещение для работы с клиентами, детская игровая зона, терраса на втором этаже и круглосуточная зона с банкоматами. Клиенты могут оформить моментальную и кредитную сберкарту, ипотеку, открыть вклад, взять потребительский кредит и так далее.
С открытием офиса в Севастополе банк расширил перечень услуг для юридических лиц, сообщили в пресс-службе "Сбера". Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты. Кроме того, в офисах можно подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.
Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось на Советской площади в Ялте 6 мая. По информации пресс-службы банка, за неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки. В дальнейшем планируется открыть офисы в Симферополе и других городах Крыма.
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