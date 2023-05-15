https://ria.ru/20230515/samolet-1871964645.html

В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе

В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе - РИА Новости, 15.05.2023

В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе

Два человека погибли в понедельник в результате крушения легкомоторного самолета Learjet 35 на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:59

2023-05-15T17:59

2023-05-15T17:59

в мире

шлезвиг-гольштейн

германия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в результате крушения легкомоторного самолета Learjet 35 на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщают немецкие СМИ. По данным радиостанции NDR, инцидент произошел около часа дня по местному времени (14:00 мск) и унес жизни двух человек. Позднее ВВС Германии подтвердили факт крушения самолета на авиабазе Хон. "Авиационное происшествие в Хоне. Learjet, принадлежащий компании Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD), разбился сегодня при взлете с аэродрома Хон в границах авиабазы. Расследованием крушения занимается Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. GFD осуществляет полеты по нашим поручениям," - заявили ВВС в Твиттере. Подробностей инцидента не приводится.

https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html

шлезвиг-гольштейн

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, шлезвиг-гольштейн, германия