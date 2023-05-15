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В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе - РИА Новости, 15.05.2023
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17:59 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/samolet-1871964645.html
В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе
В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе - РИА Новости, 15.05.2023
В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе
Два человека погибли в понедельник в результате крушения легкомоторного самолета Learjet 35 на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:59
2023-05-15T17:59
в мире
шлезвиг-гольштейн
германия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в результате крушения легкомоторного самолета Learjet 35 на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщают немецкие СМИ. По данным радиостанции NDR, инцидент произошел около часа дня по местному времени (14:00 мск) и унес жизни двух человек. Позднее ВВС Германии подтвердили факт крушения самолета на авиабазе Хон. "Авиационное происшествие в Хоне. Learjet, принадлежащий компании Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD), разбился сегодня при взлете с аэродрома Хон в границах авиабазы. Расследованием крушения занимается Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. GFD осуществляет полеты по нашим поручениям," - заявили ВВС в Твиттере. Подробностей инцидента не приводится.
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шлезвиг-гольштейн
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в мире, шлезвиг-гольштейн, германия
В мире, Шлезвиг-Гольштейн, Германия
В Германии два человека погибли в результате крушения самолета на авиабазе

В северной Германии два человека погибли при крушении самолета Learjet 35 на авиабазе Хон

© AFP 2023 / Ina FassbenderАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Автомобиль скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник в результате крушения легкомоторного самолета Learjet 35 на авиабазе Хон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщают немецкие СМИ.
По данным радиостанции NDR, инцидент произошел около часа дня по местному времени (14:00 мск) и унес жизни двух человек. Позднее ВВС Германии подтвердили факт крушения самолета на авиабазе Хон.
"Авиационное происшествие в Хоне. Learjet, принадлежащий компании Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD), разбился сегодня при взлете с аэродрома Хон в границах авиабазы. Расследованием крушения занимается Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. GFD осуществляет полеты по нашим поручениям," - заявили ВВС в Твиттере.
Подробностей инцидента не приводится.
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В миреШлезвиг-ГольштейнГермания
 
 
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