https://ria.ru/20230515/rozysk-1871922256.html

В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу

В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023

В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу

Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу в городе Волжский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:10

2023-05-15T16:10

2023-05-15T16:10

происшествия

волжский

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу в городе Волжский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По данным ведомства, в Волжском разыскивается мальчик 2010 года рождения (6 августа). "Утром 15 мая 2023 года ребенок не пришел на занятия в лицей, по месту жительства отсутствует, его местонахождение не известно", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что мальчик вышел из дома без телефона. Как сообщили РИА Новости в полиции, школьник ранее из дома не уходил, семья характеризуется как благополучная. Приметы ребенка: худощавый, рост 158 см, глаза карие. По данным полиции, он был одет в белую рубашку, бордовый жилет и тёмно-синие брюки.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волжский, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)