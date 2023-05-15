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В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023
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16:10 15.05.2023
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В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу
В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023
В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу
Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу в городе Волжский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:10
2023-05-15T16:10
происшествия
волжский
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу в городе Волжский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По данным ведомства, в Волжском разыскивается мальчик 2010 года рождения (6 августа). "Утром 15 мая 2023 года ребенок не пришел на занятия в лицей, по месту жительства отсутствует, его местонахождение не известно", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что мальчик вышел из дома без телефона. Как сообщили РИА Новости в полиции, школьник ранее из дома не уходил, семья характеризуется как благополучная. Приметы ребенка: худощавый, рост 158 см, глаза карие. По данным полиции, он был одет в белую рубашку, бордовый жилет и тёмно-синие брюки.
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волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волжском разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу

Полиция в Волжском разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу в городе Волжский, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в Волжском разыскивается мальчик 2010 года рождения (6 августа). "Утром 15 мая 2023 года ребенок не пришел на занятия в лицей, по месту жительства отсутствует, его местонахождение не известно", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что мальчик вышел из дома без телефона.
Как сообщили РИА Новости в полиции, школьник ранее из дома не уходил, семья характеризуется как благополучная.
Приметы ребенка: худощавый, рост 158 см, глаза карие. По данным полиции, он был одет в белую рубашку, бордовый жилет и тёмно-синие брюки.
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