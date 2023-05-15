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Жители Подмосковья теперь могут регистрировать рождение ребенка онлайн

Жители Подмосковья теперь могут регистрировать рождение ребенка онлайн - РИА Новости, 15.05.2023

Жители Подмосковья теперь могут регистрировать рождение ребенка онлайн

В Подмосковье запустили онлайн-сервис "Рождение ребенка". Теперь родители смогут зарегистрировать рождение младенца без посещения ЗАГСа, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:25

2023-05-15T16:25

2023-05-15T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Подмосковье запустили онлайн-сервис "Рождение ребенка". Теперь родители смогут зарегистрировать рождение младенца без посещения ЗАГСа, сообщил телеканал "360".Для регистрации новорожденного в роддоме необходимо дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении. После нужно зайти на портал государственных услуг и заполнить форму регистрации.Если ребенок родился в полной семье, отцу нужно подписать соглашение и внести свои данные. После этого информация о регистрации поступит в личный кабинет матери. В случае необходимости родители могут получить бумажное свидетельство о рождении.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)