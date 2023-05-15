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CWUR: вузы России потеряли позиции в рейтинге, но в США падение сильнее - РИА Новости, 15.05.2023
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14:34 15.05.2023 (обновлено: 15:50 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/reyting-1871881932.html
CWUR: вузы России потеряли позиции в рейтинге, но в США падение сильнее
CWUR: вузы России потеряли позиции в рейтинге, но в США падение сильнее - РИА Новости, 15.05.2023
CWUR: вузы России потеряли позиции в рейтинге, но в США падение сильнее
Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в международном рейтинге университетов, 14 улучшили, два вуза остались на тех же местах; еще более... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:34
2023-05-15T15:50
cwur
общество
россия
сша
стэнфорд
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
новосибирский государственный университет
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в международном рейтинге университетов, 14 улучшили, два вуза остались на тех же местах; еще более масштабным стало падение в рейтинге американских вузов – позиции ухудшили 80% из них, однако пятерку лидеров по-прежнему составляют представляющие эту страну Гарвард, МТИ и Стэнфорд, Кембридж и Оксфорд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). В РоссииПо мнению составителей рейтинга, основным фактором ухудшения ситуации с российскими вузами стала слабеющая научно-исследовательская деятельность на фоне растущей конкуренции со стороны хорошо финансируемых институтов в других странах. Отмечается, что по уровню научно-исследовательской деятельности в глобальном рейтинге топ-2000 14 университетов из России улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, 5 остались на своих местах и 24 упали в рейтинге. Согласно рейтингу, Московский государственный университет потерял 15 пунктов и опустился на 217-е общее место среди мировых университетов, ухудшив показатели по качеству образования, научно-преподавательского состава и научно-исследовательской деятельности, при этом показатель востребованности выпускников университета повысился. Добавляется, что Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сохранили свои позиции, оставшись на 496-м и 864-м местах соответственно, а в список университетов, которые улучшили свои позиции в рейтинге этого года, вошли Московский физико-технический институт (510-е место в мире), Высшая школа экономики (774-е место) и Томский государственный университет (789-е место). "Надлежащее финансирование жизненно важно для дальнейшего развития и улучшения репутации российской системы высшего образования, если страна хочет выдерживать конкуренцию на мировой арене", – приводятся в сообщении слова президента CWUR Надима Махассена. В мире Он также выразил обеспокоенность общей ситуацией в США, так как почти 80% американских вузов ухудшили позиции в рейтинге из-за растущей глобальной конкуренции со стороны хорошо финансируемых институтов, в частности китайских. Первое место в 2023 году занял Гарвардский университет, на втором расположился Массачусетский технологический институт, а на третьем – Стэнфордский университет. В топ-5 также попали Кембриджский и Оксфордский университеты. Все вузы из топ-5 рейтинга не изменили свои позиции по сравнению с прошлым годом. В топ-10 попали и другие вузы из США, среди которых Принстонский университет (6-е место), Чикагский и Колумбийский университеты (7-е и 8-е места). Новичком топ-10 рейтинга стал Йельский университет, который поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом. О рейтингеРейтинг сформирован на основе четырех факторов: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава и научно-исследовательская деятельность. В 2023 году CWUR изучил 20 531 университетов и по итогам составил список топ-2000, в который вошли вузы 95 стран. Качество образования измеряется числом выпускников вуза, получивших основные международные награды относительно размера вуза. Востребованность выпускников на рынке труда измеряется числом выпускников вуза, в настоящее время занимающих должности руководителей высшего звена в крупнейших компаниях мира, относительно размера вуза. Качество научно-преподавательского состава измеряется числом сотрудников, получивших крупные международные награды. Показатель "Научно-исследовательская деятельность" включает в себя количество публикаций, которое измеряется общим числом научных статей, их качество – учитывается число научных статей, опубликованных в ведущих журналах, авторитетность – число научных статей, опубликованных в наиболее авторитетных журналах, и уровень цитирования – число научных статей с высоким индексом цитируемости.
https://na.ria.ru/20230425/mediareyting-1867504488.html
https://na.ria.ru/20230515/reyting-1869471025.html
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cwur, общество, россия, сша, стэнфорд, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, новосибирский государственный университет
CWUR, Общество, Россия, США, Стэнфорд, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Новосибирский государственный университет

CWUR: вузы России потеряли позиции в рейтинге, но в США падение сильнее

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com / unguryanu
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в международном рейтинге университетов, 14 улучшили, два вуза остались на тех же местах; еще более масштабным стало падение в рейтинге американских вузов – позиции ухудшили 80% из них, однако пятерку лидеров по-прежнему составляют представляющие эту страну Гарвард, МТИ и Стэнфорд, Кембридж и Оксфорд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).
В России
«

"Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в рейтинге. В глобальном рейтинге топ-2000 14 российских вузов улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, два остались на тех же местах, а 27 упали в рейтинге", – говорится в сообщении.

По мнению составителей рейтинга, основным фактором ухудшения ситуации с российскими вузами стала слабеющая научно-исследовательская деятельность на фоне растущей конкуренции со стороны хорошо финансируемых институтов в других странах.
Отмечается, что по уровню научно-исследовательской деятельности в глобальном рейтинге топ-2000 14 университетов из России улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, 5 остались на своих местах и 24 упали в рейтинге.
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Согласно рейтингу, Московский государственный университет потерял 15 пунктов и опустился на 217-е общее место среди мировых университетов, ухудшив показатели по качеству образования, научно-преподавательского состава и научно-исследовательской деятельности, при этом показатель востребованности выпускников университета повысился.
Добавляется, что Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сохранили свои позиции, оставшись на 496-м и 864-м местах соответственно, а в список университетов, которые улучшили свои позиции в рейтинге этого года, вошли Московский физико-технический институт (510-е место в мире), Высшая школа экономики (774-е место) и Томский государственный университет (789-е место).
"Надлежащее финансирование жизненно важно для дальнейшего развития и улучшения репутации российской системы высшего образования, если страна хочет выдерживать конкуренцию на мировой арене", – приводятся в сообщении слова президента CWUR Надима Махассена.
В мире
Он также выразил обеспокоенность общей ситуацией в США, так как почти 80% американских вузов ухудшили позиции в рейтинге из-за растущей глобальной конкуренции со стороны хорошо финансируемых институтов, в частности китайских.
«

"Общее падение позиций американских вузов аналогично падению рейтингов университетов Франции, Германии и Японии, в то время как рейтинги британских и российских вузов ухудшились не так значительно. Имея конкурентов в лице китайских университетов, американские и европейские вузы не могут позволить себе почивать на лаврах", – добавил президент CWUR.

Первое место в 2023 году занял Гарвардский университет, на втором расположился Массачусетский технологический институт, а на третьем – Стэнфордский университет. В топ-5 также попали Кембриджский и Оксфордский университеты. Все вузы из топ-5 рейтинга не изменили свои позиции по сравнению с прошлым годом.
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В топ-10 попали и другие вузы из США, среди которых Принстонский университет (6-е место), Чикагский и Колумбийский университеты (7-е и 8-е места). Новичком топ-10 рейтинга стал Йельский университет, который поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
О рейтинге
Рейтинг сформирован на основе четырех факторов: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава и научно-исследовательская деятельность. В 2023 году CWUR изучил 20 531 университетов и по итогам составил список топ-2000, в который вошли вузы 95 стран.
Качество образования измеряется числом выпускников вуза, получивших основные международные награды относительно размера вуза. Востребованность выпускников на рынке труда измеряется числом выпускников вуза, в настоящее время занимающих должности руководителей высшего звена в крупнейших компаниях мира, относительно размера вуза. Качество научно-преподавательского состава измеряется числом сотрудников, получивших крупные международные награды.
Показатель "Научно-исследовательская деятельность" включает в себя количество публикаций, которое измеряется общим числом научных статей, их качество – учитывается число научных статей, опубликованных в ведущих журналах, авторитетность – число научных статей, опубликованных в наиболее авторитетных журналах, и уровень цитирования – число научных статей с высоким индексом цитируемости.
 
CWURОбществоРоссияСШАСтэнфордСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоНовосибирский государственный университет
 
 
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