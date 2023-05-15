https://ria.ru/20230515/raschety-1871929533.html

РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях

РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях - РИА Новости, 15.05.2023

РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях

Информационный вебинар "Расчеты при ВЭД. Назад в будущее" пройдет 25 мая в 11.00 (мск) в представительстве Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:30

2023-05-15T16:30

2023-05-15T16:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

новосибирск

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информационный вебинар "Расчеты при ВЭД. Назад в будущее" пройдет 25 мая в 11.00 (мск) в представительстве Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Новосибирске совместно с Сибирским таможенным управлением, сообщает РЭЦ."Постановлением правительства РФ от 26.12.2022 №2433 экспортерам была предоставлена возможность получать от зарубежных партнеров выручку по внешнеторговым контрактам в виде наличных денежных средств. Экспортеры смогут узнать о том, с какими сложностями сталкиваются участники ВЭД, какие решения были предложены правительством РФ, чего требует регулятор и таможня, а также о чем нужно помнить при проведении расчетов с нерезидентами", - говорится в сообщении РЭЦ.На вебинаре планируется обсудить проблематику международных расчетов и возможные решения для бизнеса, а также новые способы исполнения обязательств по экспортным контрактам.Кроме того, там расскажут о порядке декларирования наличных денежных средств и особенности проведения бартерных сделок при ВЭД, а также о расчетах с нерезидентами глазами участника ВЭД. Приведут практические примеры.На мероприятии выступят специалисты Сибирского таможенного управления, валютного управления ПАО Банк "Левобережный", а также эксперты-практики.Семинар пройдет в онлайн формате.

https://ria.ru/20230428/rets-1868415131.html

россия

новосибирск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, новосибирск