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РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях - РИА Новости, 15.05.2023
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16:30 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/raschety-1871929533.html
РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях
РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях - РИА Новости, 15.05.2023
РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях
Информационный вебинар "Расчеты при ВЭД. Назад в будущее" пройдет 25 мая в 11.00 (мск) в представительстве Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:30
2023-05-15T16:30
российский экспортный центр (рэц)
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россия
новосибирск
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информационный вебинар "Расчеты при ВЭД. Назад в будущее" пройдет 25 мая в 11.00 (мск) в представительстве Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Новосибирске совместно с Сибирским таможенным управлением, сообщает РЭЦ."Постановлением правительства РФ от 26.12.2022 №2433 экспортерам была предоставлена возможность получать от зарубежных партнеров выручку по внешнеторговым контрактам в виде наличных денежных средств. Экспортеры смогут узнать о том, с какими сложностями сталкиваются участники ВЭД, какие решения были предложены правительством РФ, чего требует регулятор и таможня, а также о чем нужно помнить при проведении расчетов с нерезидентами", - говорится в сообщении РЭЦ.На вебинаре планируется обсудить проблематику международных расчетов и возможные решения для бизнеса, а также новые способы исполнения обязательств по экспортным контрактам.Кроме того, там расскажут о порядке декларирования наличных денежных средств и особенности проведения бартерных сделок при ВЭД, а также о расчетах с нерезидентами глазами участника ВЭД. Приведут практические примеры.На мероприятии выступят специалисты Сибирского таможенного управления, валютного управления ПАО Банк "Левобережный", а также эксперты-практики.Семинар пройдет в онлайн формате.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, новосибирск
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Новосибирск

РЭЦ расскажет о расчетах при ВЭД в современных условиях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Информационный вебинар "Расчеты при ВЭД. Назад в будущее" пройдет 25 мая в 11.00 (мск) в представительстве Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Новосибирске совместно с Сибирским таможенным управлением, сообщает РЭЦ.
"Постановлением правительства РФ от 26.12.2022 №2433 экспортерам была предоставлена возможность получать от зарубежных партнеров выручку по внешнеторговым контрактам в виде наличных денежных средств. Экспортеры смогут узнать о том, с какими сложностями сталкиваются участники ВЭД, какие решения были предложены правительством РФ, чего требует регулятор и таможня, а также о чем нужно помнить при проведении расчетов с нерезидентами", - говорится в сообщении РЭЦ.
На вебинаре планируется обсудить проблематику международных расчетов и возможные решения для бизнеса, а также новые способы исполнения обязательств по экспортным контрактам.
Кроме того, там расскажут о порядке декларирования наличных денежных средств и особенности проведения бартерных сделок при ВЭД, а также о расчетах с нерезидентами глазами участника ВЭД. Приведут практические примеры.
На мероприятии выступят специалисты Сибирского таможенного управления, валютного управления ПАО Банк "Левобережный", а также эксперты-практики.
Семинар пройдет в онлайн формате.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияНовосибирск
 
 
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