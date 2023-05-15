Рейтинг@Mail.ru
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.05.2023 (обновлено: 13:00 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/rakety-1871795522.html
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:10
2023-05-15T13:00
специальная военная операция на украине
сцкк
киев
происшествия
луганск
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871799092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8eea9057fdc0e900c445ab0b624365d5.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow", — говорится в публикации.Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР. Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871499327.html
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
киев
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обломки ракеты Storm Shadow после удара по училищу в Луганске
Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-05-15T12:10
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871799092_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_459be8aa11ad509d9109ca5fa2fce548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сцкк, киев, происшествия, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Киев, Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow

СЦКК: Киев ударил по району училища штурманов в Луганске двумя ракетами Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК возле фрагментов ракеты на улице Луганска
Сотрудник СЦКК возле фрагментов ракеты на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК возле фрагментов ракеты на улице Луганска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow", — говорится в публикации.
Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.
О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров.

Лондон объявил о передаче ракет Украине на прошлой неделе. Причем, как утверждали СМИ, британские власти получили от киевского режима заверения, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своей.

Дым на месте взрыва в Луганске
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного
13 мая, 13:27
Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР. Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.
Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
Истребители Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Достанет до Москвы". Какое оружие получил Киев
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦКККиевПроисшествияЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала