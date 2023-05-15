https://ria.ru/20230515/rakety-1871795522.html
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:10
2023-05-15T12:10
2023-05-15T13:00
специальная военная операция на украине
сцкк
киев
происшествия
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow", — говорится в публикации.Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР. Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871499327.html
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луганск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обломки ракеты Storm Shadow после удара по училищу в Луганске
Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-05-15T12:10
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сцкк, киев, происшествия, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Киев, Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
СЦКК: Киев ударил по району училища штурманов в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости
. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале
представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow", — говорится в публикации.
Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.
О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров.
Лондон объявил о передаче ракет Украине на прошлой неделе. Причем, как утверждали СМИ, британские власти получили от киевского режима заверения, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своей.
Военный эксперт рассказал, как Киев обманул ПВО при обстреле Юбилейного
Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР. Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.
Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
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