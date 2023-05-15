https://ria.ru/20230515/rakety-1871795522.html

СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow

СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023

СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow

Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:10

2023-05-15T12:10

2023-05-15T13:00

специальная военная операция на украине

сцкк

киев

происшествия

луганск

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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Пятнадцатого мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow", — говорится в публикации.Из-за взрывов в семи домах и административном здании повреждено остекление, добавили в ведомстве.О новом ракетном ударе по Луганску сообщил сегодня утром экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Взрывы прогремели в районе бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал.Это уже третий обстрел с применением ракет, поставленных киевскому режиму Великобританией, которому подвергается столица ЛНР. Первый удар ВСУ нанесли вечером 12 мая по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Как заявили в Минобороны, ракеты выпустили украинские боевые самолеты, которые потом были сбиты российскими истребителями.Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871499327.html

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

киев

луганск

луганская народная республика

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Обломки ракеты Storm Shadow после удара по училищу в Луганске Киев вновь применил для удара по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-05-15T12:10 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сцкк, киев, происшествия, луганск, луганская народная республика