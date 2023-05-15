https://ria.ru/20230515/putin-1871904328.html
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 15.05.2023
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:32
2023-05-15T15:32
2023-05-15T15:32
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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РИА Новости
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96
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LIVE: Встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ_15 мая
LIVE: Встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ_15 мая
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-05-15T15:32
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PT1M34S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.