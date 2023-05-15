https://ria.ru/20230515/profilaktika-1871889307.html

Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори

Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори - РИА Новости, 15.05.2023

Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори

Минобрнауки России и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:50

2023-05-15T14:50

2023-05-15T18:06

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, сообщается на сайте министерства."Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором направило высшим учебным заведениям методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях. Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших", - говорится в сообщении.Отмечается, что медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании, а при выявлении кори медработникам следует проинформировать территориальный орган Роспотребнадзора, оказать содействие в противоэпидемических и профилактических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа с момента выявления первого больного.В министерстве напомнили, что корь это острое вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, основным методом защиты от инфекции является вакцинопрофилактика: привитые практически не болеют корью, в России на данный момент зарегистрированы и применяются три отечественные вакцины.Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.

https://ria.ru/20230513/msu-1871560769.html

https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество