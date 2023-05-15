Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 15.05.2023 (обновлено: 18:06 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/profilaktika-1871889307.html
Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори
Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори - РИА Новости, 15.05.2023
Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори
Минобрнауки России и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:50
2023-05-15T18:06
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815222723_0:62:3073:1792_1920x0_80_0_0_75105ada6a420123778a0f0088455a3d.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, сообщается на сайте министерства."Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором направило высшим учебным заведениям методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях. Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших", - говорится в сообщении.Отмечается, что медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании, а при выявлении кори медработникам следует проинформировать территориальный орган Роспотребнадзора, оказать содействие в противоэпидемических и профилактических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа с момента выявления первого больного.В министерстве напомнили, что корь это острое вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, основным методом защиты от инфекции является вакцинопрофилактика: привитые практически не болеют корью, в России на данный момент зарегистрированы и применяются три отечественные вакцины.Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
https://ria.ru/20230513/msu-1871560769.html
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815222723_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_71c25a1dec984b09b7f02c687fc95d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Минобрнауки направило в вузы рекомендации по профилактике кори

Минобрнауки и Роспотребнадзор направили в вузы рекомендации по профилактике кори

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях, сообщается на сайте министерства.
"Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором направило высшим учебным заведениям методические материалы по профилактике кори в университетах и общежитиях. Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших", - говорится в сообщении.
Шуваловский корпус МГУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант
13 мая, 22:00
Отмечается, что медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании, а при выявлении кори медработникам следует проинформировать территориальный орган Роспотребнадзора, оказать содействие в противоэпидемических и профилактических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа с момента выявления первого больного.
В министерстве напомнили, что корь это острое вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, основным методом защиты от инфекции является вакцинопрофилактика: привитые практически не болеют корью, в России на данный момент зарегистрированы и применяются три отечественные вакцины.
Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.
Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могут перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
Медицинская сестра делает прививку от кори - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей
10 мая, 14:11
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала