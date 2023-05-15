https://ria.ru/20230515/professii-1871772129.html

Жители Липецкой области активно осваивают новые профессии

Жители Липецкой области активно осваивают новые профессии - РИА Новости, 15.05.2023

Жители Липецкой области активно осваивают новые профессии

С начала года 500 жителей Липецкой области обратились в региональные центры занятости, чтобы пройти бесплатное обучение и сменить профессию; за тот же период... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:59

2023-05-15T10:59

2023-05-15T10:59

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. С начала года 500 жителей Липецкой области обратились в региональные центры занятости, чтобы пройти бесплатное обучение и сменить профессию; за тот же период прошлого года этой возможностью воспользовались 269 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, пройти профессиональное обучение или переобучение можно как в рамках областной программы через службу занятости, так и по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Для этого предусмотрено несколько программ обучения и более 200 направлений.Артамонов считает, что меры поддержки в получении профессии, трудоустройстве, открытии своего дела доказывают свою эффективность в преодолении бедности и повышении доходов населения."Наши граждане готовы трудиться и зарабатывать, но некоторым из них в самом начале, при самоопределении нужна поддержка государства. В нашем регионе с этой задачей успешно справляется служба занятости, которая после модернизации стала настоящим кадровым агентством с реально действующими методиками работы", – подчеркнул Артамонов.Он также добавил, что Липецкая область одна из первых в стране в 2022 году внедрила новую форму поддержки граждан – образовательный денежный сертификат, который выдают в центрах занятости нуждающимся жителям области для прохождения обучения в образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20230511/lipetsk-1870967841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов