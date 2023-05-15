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Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии - РИА Новости, 15.05.2023
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08:30 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html
Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии
Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии - РИА Новости, 15.05.2023
Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии
В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:30
2023-05-15T08:30
происшествия
якутск
природные пожары в россии
момский район
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в настоящее время четыре ландшафтных пожара, возникших из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрировано в Якутске, по одному очагу - в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Общая площадь возгораний составила 474 гектаров. "Четыре ландшафтных пожара были ликвидированы за прошедшие выходные на площади 163 гектаров. Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме реки, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем", - приводятся слова замминистра. Как отметили в оперативном штабе, действующих лесных пожаров в республике нет. Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории центральных районов.
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происшествия, якутск, природные пожары в россии, момский район
Происшествия, Якутск, Природные пожары в России, Момский район
Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии

Власти назвали неосторожное обращение с огнем причиной первых природных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в настоящее время четыре ландшафтных пожара, возникших из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрировано в Якутске, по одному очагу - в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Общая площадь возгораний составила 474 гектаров.
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"Четыре ландшафтных пожара были ликвидированы за прошедшие выходные на площади 163 гектаров. Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме реки, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем", - приводятся слова замминистра.
Как отметили в оперативном штабе, действующих лесных пожаров в республике нет.
«
"Однако за эти дни лесопожарные формирования ликвидировали пять лесных пожаров на площади 20 гектаров в Якутске, Намском и Хангаласском районах. В тушении было задействовано 23 человека и четыре единицы техники. Все они тоже возникли из-за сельхозпалов и неосторожного обращения с огнем", - добавили оперштабе.
Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории центральных районов.
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