https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html

Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии

Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии - РИА Новости, 15.05.2023

Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии

В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:30

2023-05-15T08:30

2023-05-15T08:30

происшествия

якутск

природные пожары в россии

момский район

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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в настоящее время четыре ландшафтных пожара, возникших из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрировано в Якутске, по одному очагу - в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Общая площадь возгораний составила 474 гектаров. "Четыре ландшафтных пожара были ликвидированы за прошедшие выходные на площади 163 гектаров. Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме реки, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем", - приводятся слова замминистра. Как отметили в оперативном штабе, действующих лесных пожаров в республике нет. Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории центральных районов.

https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html

якутск

момский район

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происшествия, якутск, природные пожары в россии, момский район