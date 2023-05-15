Власти назвали причины первых природных пожаров в Якутии
Власти назвали неосторожное обращение с огнем причиной первых природных пожаров в Якутии
Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. В Якутии неосторожное обращение с огнем стало причиной первых природных пожаров, за выходные потушено четыре термоточки, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, в настоящее время четыре ландшафтных пожара, возникших из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрировано в Якутске, по одному очагу - в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Общая площадь возгораний составила 474 гектаров.
"Четыре ландшафтных пожара были ликвидированы за прошедшие выходные на площади 163 гектаров. Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме реки, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем", - приводятся слова замминистра.
Как отметили в оперативном штабе, действующих лесных пожаров в республике нет.
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"Однако за эти дни лесопожарные формирования ликвидировали пять лесных пожаров на площади 20 гектаров в Якутске, Намском и Хангаласском районах. В тушении было задействовано 23 человека и четыре единицы техники. Все они тоже возникли из-за сельхозпалов и неосторожного обращения с огнем", - добавили оперштабе.
Ранее сообщалось о том, что пятого мая в Якутии обнаружены первые в этом году лесные пожары. Власти объявили об открытии пожароопасного сезона 12 мая на территории центральных районов.