https://ria.ru/20230515/pozhar-1872017374.html
Пожар на верфи в Анталье потушили
Пожар на верфи в Анталье потушили - РИА Новости, 15.05.2023
Пожар на верфи в Анталье потушили
Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:43
2023-05-15T21:43
2023-05-15T21:43
в мире
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872010971_0:118:770:551_1920x0_80_0_0_b3c274d4622f4a1e69bbff937904727f.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. По данным агентства, пожар начался около 18.45 по местному времени (совпадает с мск) в Зоне свободной торговли по неизвестной причине, черные клубы дыма были видны из различных районов курорта. В тушении задействовали многочисленные расчеты пожарных и вертолет. "Благодаря усилиям пожарных огонь удалось потушить, идет процесс остужения каркаса во избежание повторного возгорания из-за значительного количества краски и химических веществ на верфи", - говорится в сообщении агентства. Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
https://ria.ru/20230428/izmir-1868325690.html
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872010971_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_6a5ffaa8e4394c11d6fc1ccb7febff4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
Пожар на верфи в Анталье потушили
DHA: пожар на верфи в порту Анталье потушили
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости.
Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA
.
По данным агентства, пожар начался около 18.45 по местному времени (совпадает с мск) в Зоне свободной торговли по неизвестной причине, черные клубы дыма были видны из различных районов курорта. В тушении задействовали многочисленные расчеты пожарных и вертолет.
"Благодаря усилиям пожарных огонь удалось потушить, идет процесс остужения каркаса во избежание повторного возгорания из-за значительного количества краски и химических веществ на верфи", - говорится в сообщении агентства.
Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе