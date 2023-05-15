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Пожар на верфи в Анталье потушили - РИА Новости, 15.05.2023
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21:43 15.05.2023
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Пожар на верфи в Анталье потушили
Пожар на верфи в Анталье потушили - РИА Новости, 15.05.2023
Пожар на верфи в Анталье потушили
Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:43
2023-05-15T21:43
в мире
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. По данным агентства, пожар начался около 18.45 по местному времени (совпадает с мск) в Зоне свободной торговли по неизвестной причине, черные клубы дыма были видны из различных районов курорта. В тушении задействовали многочисленные расчеты пожарных и вертолет. "Благодаря усилиям пожарных огонь удалось потушить, идет процесс остужения каркаса во избежание повторного возгорания из-за значительного количества краски и химических веществ на верфи", - говорится в сообщении агентства. Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
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в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
Пожар на верфи в Анталье потушили

DHA: пожар на верфи в порту Анталье потушили

© Фото очевидцаПожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
© Фото очевидца
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA.
По данным агентства, пожар начался около 18.45 по местному времени (совпадает с мск) в Зоне свободной торговли по неизвестной причине, черные клубы дыма были видны из различных районов курорта. В тушении задействовали многочисленные расчеты пожарных и вертолет.
"Благодаря усилиям пожарных огонь удалось потушить, идет процесс остужения каркаса во избежание повторного возгорания из-за значительного количества краски и химических веществ на верфи", - говорится в сообщении агентства.
Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
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