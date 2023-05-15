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Пожар на верфи в Анталье потушили

Пожар на верфи в Анталье потушили - РИА Новости, 15.05.2023

Пожар на верфи в Анталье потушили

Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:43

2023-05-15T21:43

2023-05-15T21:43

в мире

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший здание верфи в порту турецкой Антальи на западе курорта, потушен, сообщает агентство DHA. По данным агентства, пожар начался около 18.45 по местному времени (совпадает с мск) в Зоне свободной торговли по неизвестной причине, черные клубы дыма были видны из различных районов курорта. В тушении задействовали многочисленные расчеты пожарных и вертолет. "Благодаря усилиям пожарных огонь удалось потушить, идет процесс остужения каркаса во избежание повторного возгорания из-за значительного количества краски и химических веществ на верфи", - говорится в сообщении агентства. Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20230428/izmir-1868325690.html

анталья (провинция)

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в мире, анталья (провинция)