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В порту Антальи загорелось здание верфи
В порту Антальи загорелось здание верфи - РИА Новости, 15.05.2023
В порту Антальи загорелось здание верфи
В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:41
2023-05-15T20:41
2023-05-15T21:49
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA.По данным издания, пожар начался около 18:45 мск в Зоне свободной торговли.Отмечается, что в его тушении задействовали многочисленные расчеты спасателей и вертолет.Позднее агентство сообщило, что возгорание успешно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
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анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
В порту Антальи загорелось здание верфи
DHA: в порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок