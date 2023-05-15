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В порту Антальи загорелось здание верфи - РИА Новости, 15.05.2023
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20:41 15.05.2023 (обновлено: 21:49 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pozhar-1872009622.html
В порту Антальи загорелось здание верфи
В порту Антальи загорелось здание верфи - РИА Новости, 15.05.2023
В порту Антальи загорелось здание верфи
В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:41
2023-05-15T21:49
анталья (провинция)
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA.По данным издания, пожар начался около 18:45 мск в Зоне свободной торговли.Отмечается, что в его тушении задействовали многочисленные расчеты спасателей и вертолет.Позднее агентство сообщило, что возгорание успешно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
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анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
В порту Антальи загорелось здание верфи

DHA: в порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок

© Фото очевидцаПожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
© Фото очевидца
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA.
По данным издания, пожар начался около 18:45 мск в Зоне свободной торговли.
Отмечается, что в его тушении задействовали многочисленные расчеты спасателей и вертолет.
Позднее агентство сообщило, что возгорание успешно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
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Анталья (провинция)В миреТурция
 
 
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