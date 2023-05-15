https://ria.ru/20230515/pozhar-1872009622.html

В порту Антальи загорелось здание верфи

В порту Антальи загорелось здание верфи - РИА Новости, 15.05.2023

В порту Антальи загорелось здание верфи

В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:41

2023-05-15T20:41

2023-05-15T21:49

анталья (провинция)

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872010971_0:118:770:551_1920x0_80_0_0_b3c274d4622f4a1e69bbff937904727f.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. В порту Антальи загорелось здание верфи по производству лодок, огонь пытаются потушить в том числе с воздуха, передает агентство DHA.По данным издания, пожар начался около 18:45 мск в Зоне свободной торговли.Отмечается, что в его тушении задействовали многочисленные расчеты спасателей и вертолет.Позднее агентство сообщило, что возгорание успешно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

https://ria.ru/20230428/izmir-1868325690.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), в мире, турция