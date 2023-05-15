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Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села - РИА Новости, 15.05.2023
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19:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871991089.html
Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села
Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села - РИА Новости, 15.05.2023
Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села
Глава МЧС РФ Александр Куренков участвует во встрече с жителями села Успенка Тюменского района, в котором при переходе природных пожаров 4 и 6 мая пострадал 21... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:08
2023-05-15T19:08
жилье
тюменский район
александр куренков (мчс)
природные пожары в россии
россия
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков участвует во встрече с жителями села Успенка Тюменского района, в котором при переходе природных пожаров 4 и 6 мая пострадал 21 жилой дом, сообщает корреспондент РИА Новости. "Прибыл по поручению президента, он поручил вникнуть во все моменты, которые здесь произошли, и отнестись ко всем проблемам по справедливости", - обратился к жителям села Куренков. По данным главы Тюменского района Светланы Ивановой, в Успенке из-за перехода природных пожаров полностью сгорело десять и пострадало от огня одиннадцать жилых домов. Помимо этого, у некоторых жителей сгорели надворные постройки. Губернатор отметил, что в понедельник подписал постановление о выплате жителям четырех населенных пунктов Тюменского района, потерявшим единственное жилье, по 72 тысячи за квадратный метр жилплощади, по 250 тысяч за сгоревшие бани и по 50 тысяч - за надворные постройки. Помимо этого, пострадавшие от пожара могут получить по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. На всей территории региона с 7 мая установлены режим ЧС. По данным информационного центра на утро 15 мая в регионе действовало 8 лесных и 9 ландшафтных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам не было.
https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html
https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html
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жилье, тюменский район, александр куренков (мчс), природные пожары в россии, россия, происшествия
Жилье, Тюменский район, Александр Куренков (МЧС), Природные пожары в России, Россия, Происшествия
Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села

Глава МЧС Куренков встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села Успенка

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков участвует во встрече с жителями села Успенка Тюменского района, в котором при переходе природных пожаров 4 и 6 мая пострадал 21 жилой дом, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Прибыл по поручению президента, он поручил вникнуть во все моменты, которые здесь произошли, и отнестись ко всем проблемам по справедливости", - обратился к жителям села Куренков.
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По данным главы Тюменского района Светланы Ивановой, в Успенке из-за перехода природных пожаров полностью сгорело десять и пострадало от огня одиннадцать жилых домов. Помимо этого, у некоторых жителей сгорели надворные постройки.
Губернатор отметил, что в понедельник подписал постановление о выплате жителям четырех населенных пунктов Тюменского района, потерявшим единственное жилье, по 72 тысячи за квадратный метр жилплощади, по 250 тысяч за сгоревшие бани и по 50 тысяч - за надворные постройки. Помимо этого, пострадавшие от пожара могут получить по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.
На всей территории региона с 7 мая установлены режим ЧС.
По данным информационного центра на утро 15 мая в регионе действовало 8 лесных и 9 ландшафтных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам не было.
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ЖильеТюменский районАлександр Куренков (МЧС)Природные пожары в РоссииРоссияПроисшествия
 
 
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