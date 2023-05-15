https://ria.ru/20230515/pozhar-1871899925.html

В Вологде произошел пожар на складах текстильного комбината

В Вологде произошел пожар на складах текстильного комбината - РИА Новости, 15.05.2023

В Вологде произошел пожар на складах текстильного комбината

Пожар произошел на складах текстильного комбината в Вологде, где огонь охватил 900 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:15

2023-05-15T15:15

2023-05-15T15:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Пожар произошел на складах текстильного комбината в Вологде, где огонь охватил 900 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по Вологодской области. "Сегодня в 12.25 поступило сообщение о пожаре на складах на территории Вологодского текстильного комбината. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли… Площадь составила 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар, который начался с кровли и охватил ряд помещений в одноэтажном здании, локализован. Также ликвидировано открытое горение. Склады Вологодского текстильного комбината на Советском проспекте в Вологде тушат 41 пожарный и 13 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html

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вологда, россия, вологодская область, происшествия