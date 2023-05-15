https://ria.ru/20230515/pozhar-1871898730.html

В Калининградской области загорелся мусорный полигон

В Калининградской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.05.2023

В Калининградской области загорелся мусорный полигон

Полигон твердых бытовых отходов горит в посёлке Ельняки под Калининградом, СК начал проверку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:09

2023-05-15T15:09

2023-05-15T15:09

происшествия

калининградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит в посёлке Ельняки под Калининградом, СК начал проверку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "15 мая 2023 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в поселке Ельняки Гвардейского района третий раз с начала текущего года произошло возгорание мусорного полигона... Руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил Гурьевскому межрайонному следственному отделу незамедлительно организовать процессуальную проверку, в ходе которой детально установить все обстоятельства, изложенные в средствах массовой информации", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В СУСК отметили, что также будет проверена информация о том, что мусорный полигон переполнен и должен был быть закрыт 2 года назад. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в свою очередь заявило, что внепланово проверит МУП "Радуга", эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки, в связи с возгоранием. "Пожары на объекте происходили в марте и октябре 2022 года", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в 2022 году в ходе внеплановой проверки предприятия государственные инспекторы выявили многочисленные экологические нарушения. "Было установлено, что на полигоне промежуточная изоляция отходов грунтом не производится, а прилегающая территория замусорена отходами, которые ветром разносит с тела полигона. Жидкие отходы (фильтрат), образующиеся на полигоне и содержащие повышенные концентрации органических веществ, биологически трудно окисляемую органику, тяжелые металлы, в момент осмотра переливались из емкостей на почву", - уточнили в Росприроднадзоре, добавив, что тогда компания была оштрафована за нарушение требований при обращении с отходами и сокрытие экологической информации. МУП "Радуга" пыталось оспорить проведение проверки и постановления о назначении административного наказания в судебном порядке. Суд подтвердил законность действий надзорного органа.

https://ria.ru/20230515/pozhar-1871729781.html

https://ria.ru/20230515/pozhar-1871831332.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)