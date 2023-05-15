https://ria.ru/20230515/pozhar-1871898730.html
В Калининградской области загорелся мусорный полигон
В Калининградской области загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 15.05.2023
В Калининградской области загорелся мусорный полигон
Полигон твердых бытовых отходов горит в посёлке Ельняки под Калининградом, СК начал проверку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:09
2023-05-15T15:09
2023-05-15T15:09
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит в посёлке Ельняки под Калининградом, СК начал проверку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "15 мая 2023 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в поселке Ельняки Гвардейского района третий раз с начала текущего года произошло возгорание мусорного полигона... Руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил Гурьевскому межрайонному следственному отделу незамедлительно организовать процессуальную проверку, в ходе которой детально установить все обстоятельства, изложенные в средствах массовой информации", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В СУСК отметили, что также будет проверена информация о том, что мусорный полигон переполнен и должен был быть закрыт 2 года назад. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в свою очередь заявило, что внепланово проверит МУП "Радуга", эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки, в связи с возгоранием. "Пожары на объекте происходили в марте и октябре 2022 года", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в 2022 году в ходе внеплановой проверки предприятия государственные инспекторы выявили многочисленные экологические нарушения. "Было установлено, что на полигоне промежуточная изоляция отходов грунтом не производится, а прилегающая территория замусорена отходами, которые ветром разносит с тела полигона. Жидкие отходы (фильтрат), образующиеся на полигоне и содержащие повышенные концентрации органических веществ, биологически трудно окисляемую органику, тяжелые металлы, в момент осмотра переливались из емкостей на почву", - уточнили в Росприроднадзоре, добавив, что тогда компания была оштрафована за нарушение требований при обращении с отходами и сокрытие экологической информации. МУП "Радуга" пыталось оспорить проведение проверки и постановления о назначении административного наказания в судебном порядке. Суд подтвердил законность действий надзорного органа.
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871729781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области загорелся мусорный полигон
В поселке Ельняки Калининградской области загорелся полигон твердых бытовых отходов
КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости.
Полигон твердых бытовых отходов горит в посёлке Ельняки под Калининградом, СК начал проверку, сообщила пресс-служба
СУСК РФ по региону.
"15 мая 2023 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в поселке Ельняки Гвардейского района
третий раз с начала текущего года произошло возгорание мусорного полигона... Руководитель следственного управления СК России по Калининградской области
Дмитрий Бочаров поручил Гурьевскому межрайонному следственному отделу незамедлительно организовать процессуальную проверку, в ходе которой детально установить все обстоятельства, изложенные в средствах массовой информации", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
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В СУСК отметили, что также будет проверена информация о том, что мусорный полигон переполнен и должен был быть закрыт 2 года назад.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
в свою очередь заявило, что внепланово проверит МУП "Радуга", эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки, в связи с возгоранием. "Пожары на объекте происходили в марте и октябре 2022 года", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в 2022 году в ходе внеплановой проверки предприятия государственные инспекторы выявили многочисленные экологические нарушения. "Было установлено, что на полигоне промежуточная изоляция отходов грунтом не производится, а прилегающая территория замусорена отходами, которые ветром разносит с тела полигона. Жидкие отходы (фильтрат), образующиеся на полигоне и содержащие повышенные концентрации органических веществ, биологически трудно окисляемую органику, тяжелые металлы, в момент осмотра переливались из емкостей на почву", - уточнили в Росприроднадзоре, добавив, что тогда компания была оштрафована за нарушение требований при обращении с отходами и сокрытие экологической информации.
МУП "Радуга" пыталось оспорить проведение проверки и постановления о назначении административного наказания в судебном порядке. Суд подтвердил законность действий надзорного органа.
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