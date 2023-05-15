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В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово - РИА Новости, 15.05.2023
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13:25 15.05.2023 (обновлено: 14:16 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871831332.html
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово - РИА Новости, 15.05.2023
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово
Возгорание в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" на юго-западе Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:25
2023-05-15T14:16
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Возгорание в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" на юго-западе Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Происходило горение мусора в контейнере на площади 4 квадратных метра", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, ликвидировано. "Информация о хлопках не подтвердилась", - сказали в главке. Кроме того, информация о пострадавших не поступала. Ранее экстренные службы столицы сообщили об эвакуации из-за пожара в "Перекрестке" на бульваре Адмирала Ушакова посетителей и персонала.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово

В Москве потушили возгорание в мусорном контейнере рядом с ТЦ "Перекресток" в Южном Бутово

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте пожара в магазине "Перекрёсток" на бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 15 мая 2023
Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в магазине Перекрёсток на бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 15 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в магазине "Перекрёсток" на бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 15 мая 2023
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Возгорание в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" на юго-западе Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходило горение мусора в контейнере на площади 4 квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, ликвидировано.
"Информация о хлопках не подтвердилась", - сказали в главке.
Кроме того, информация о пострадавших не поступала.
Ранее экстренные службы столицы сообщили об эвакуации из-за пожара в "Перекрестке" на бульваре Адмирала Ушакова посетителей и персонала.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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