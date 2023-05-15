https://ria.ru/20230515/pozhar-1871831332.html

В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово

В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово - РИА Новости, 15.05.2023

В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово

Возгорание в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" на юго-западе Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:25

2023-05-15T13:25

2023-05-15T14:16

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871869918_0:226:3126:1984_1920x0_80_0_0_dc518051d3609775234c1aaddecb7a05.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Возгорание в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" на юго-западе Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Происходило горение мусора в контейнере на площади 4 квадратных метра", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, ликвидировано. "Информация о хлопках не подтвердилась", - сказали в главке. Кроме того, информация о пострадавших не поступала. Ранее экстренные службы столицы сообщили об эвакуации из-за пожара в "Перекрестке" на бульваре Адмирала Ушакова посетителей и персонала.

https://ria.ru/20230515/pozhar-1871729781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)