https://ria.ru/20230515/pozhar-1871825653.html

В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток"

В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток" - РИА Новости, 15.05.2023

В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток"

Людей эвакуируют из торгового центра на Бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:14

2023-05-15T13:14

2023-05-15T14:25

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Людей эвакуируют из торгового центра на Бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Происходит возгорание в ТЦ "Перекресток" в Южном Бутово на бульваре Адмирала Ушакова", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания эвакуированы все посетители и персонал.

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871692230.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия