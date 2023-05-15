https://ria.ru/20230515/pozhar-1871825653.html
В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток"
В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток" - РИА Новости, 15.05.2023
В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток"
Людей эвакуируют из торгового центра на Бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:14
2023-05-15T13:14
2023-05-15T14:25
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Людей эвакуируют из торгового центра на Бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Происходит возгорание в ТЦ "Перекресток" в Южном Бутово на бульваре Адмирала Ушакова", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания эвакуированы все посетители и персонал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве в Южном Бутово загорелся "Перекресток"
В Москве в Южном Бутово произошел пожар в "Перекрестке"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Людей эвакуируют из торгового центра на Бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит возгорание в ТЦ "Перекресток" в Южном Бутово на бульваре Адмирала Ушакова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания эвакуированы все посетители и персонал.
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