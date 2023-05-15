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СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти - РИА Новости, 15.05.2023
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10:48 15.05.2023 (обновлено: 10:55 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871768522.html
СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти
СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти - РИА Новости, 15.05.2023
СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти
Цех на заводе "Феррони" в Тольятти, предварительно, вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей, заведено уголовное дело о... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:48
2023-05-15T10:55
происшествия
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Цех на заводе "Феррони" в Тольятти, предварительно, вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением крупного ущерба, сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Самарской области.Вечером в субботу произошел пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти на Поволжском шоссе, 3, были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал. По этому адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Потушили его почти через сутки. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.По версии следствия, вечером 13 мая произошло возгорание в покрасочном цехе ООО "Феррони Тольятти", осуществляющего деятельность по производству металлических дверей и окон, в результате пожара повреждено имущество предприятия на площади 20 тысяч квадратных метров.
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происшествия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти

СК завел уголовное дело из-за пожара в цеху на заводе "Феррони" в Тольятти

© МЧС РоссииПожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
© МЧС России
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Цех на заводе "Феррони" в Тольятти, предварительно, вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением крупного ущерба, сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Самарской области.
Вечером в субботу произошел пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти на Поволжском шоссе, 3, были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал. По этому адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Потушили его почти через сутки. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"... По предварительным данным, пожар начался в процессе технологического использования оборудования предприятия при осуществлении работ по производству и окраске дверей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 13 мая произошло возгорание в покрасочном цехе ООО "Феррони Тольятти", осуществляющего деятельность по производству металлических дверей и окон, в результате пожара повреждено имущество предприятия на площади 20 тысяч квадратных метров.
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ПроисшествияТольяттиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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