https://ria.ru/20230515/pozhar-1871768522.html

СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти

СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти - РИА Новости, 15.05.2023

СК завел дело из-за пожара на заводе в Тольятти

Цех на заводе "Феррони" в Тольятти, предварительно, вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей, заведено уголовное дело о... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:48

2023-05-15T10:48

2023-05-15T10:55

происшествия

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Цех на заводе "Феррони" в Тольятти, предварительно, вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением крупного ущерба, сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Самарской области.Вечером в субботу произошел пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти на Поволжском шоссе, 3, были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал. По этому адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Потушили его почти через сутки. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.По версии следствия, вечером 13 мая произошло возгорание в покрасочном цехе ООО "Феррони Тольятти", осуществляющего деятельность по производству металлических дверей и окон, в результате пожара повреждено имущество предприятия на площади 20 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

тольятти

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)