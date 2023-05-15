https://ria.ru/20230515/pozhar-1871733983.html

После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины

После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины - РИА Новости, 15.05.2023

После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины

После пожара в одной из квартир в центре Москвы нашли тело женщины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T06:40

2023-05-15T06:40

2023-05-15T10:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После пожара в одной из квартир в центре Москвы нашли тело женщины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Рано утром в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая в одной из квартир произошел пожар. После тушения пожара на кровати обнаружено тело женщины 1986 года рождения", — говорится в публикации. В ведомстве допустили, что виной случившегося мог стать поджог, но точная причина возгорания станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы.Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.Позже Следственный комитет заявил, что признаков поджога не обнаружили. Проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20230513/delo-1871556346.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва