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После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины
После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины - РИА Новости, 15.05.2023
После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины
После пожара в одной из квартир в центре Москвы нашли тело женщины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T06:40
2023-05-15T06:40
2023-05-15T10:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После пожара в одной из квартир в центре Москвы нашли тело женщины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Рано утром в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая в одной из квартир произошел пожар. После тушения пожара на кровати обнаружено тело женщины 1986 года рождения", — говорится в публикации. В ведомстве допустили, что виной случившегося мог стать поджог, но точная причина возгорания станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы.Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.Позже Следственный комитет заявил, что признаков поджога не обнаружили. Проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва
После пожара в одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело женщины
Прокуратура Москвы: в одной из квартир в Москве после пожара обнаружили тело женщины
МОСКВА, 15 мая
— РИА Новости.
После пожара в одной из квартир в центре Москвы нашли тело женщины, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Рано утром в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая в одной из квартир произошел пожар. После тушения пожара на кровати обнаружено тело женщины 1986 года рождения", — говорится в публикации.
В ведомстве допустили, что виной случившегося мог стать поджог, но точная причина возгорания станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы.
Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.
Позже Следственный комитет заявил, что признаков поджога не обнаружили. Проводится доследственная проверка.
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