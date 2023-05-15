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В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании - РИА Новости, 15.05.2023
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04:43 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871729781.html
В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании
В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании - РИА Новости, 15.05.2023
В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании
Горение на крыше неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T04:43
2023-05-15T04:43
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Горение на крыше неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. На улице Куйбышева в центре Улан-Удэ загорелась крыша неэксплуатируемого здания на площади около 150 квадратных метров. Была угроза перехода огня на склад детского сада. Пожар тушили 23 человека и 6 единиц техники. Позднее сообщалось, что площадь пожара достигла 350 квадратных метров. "В 00.10 (19.10 мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871692230.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании

МЧС: в центре Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Горение на крыше неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
На улице Куйбышева в центре Улан-Удэ загорелась крыша неэксплуатируемого здания на площади около 150 квадратных метров. Была угроза перехода огня на склад детского сада. Пожар тушили 23 человека и 6 единиц техники. Позднее сообщалось, что площадь пожара достигла 350 квадратных метров.
"В 00.10 (19.10 мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Тольятти потушили пожар на покрасочном цехе
14 мая, 20:02
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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