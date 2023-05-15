https://ria.ru/20230515/pozhar-1871729781.html

В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании

В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании - РИА Новости, 15.05.2023

В Улан-Удэ потушили пожар в нежилом здании

Горение на крыше неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T04:43

2023-05-15T04:43

2023-05-15T04:43

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Горение на крыше неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. На улице Куйбышева в центре Улан-Удэ загорелась крыша неэксплуатируемого здания на площади около 150 квадратных метров. Была угроза перехода огня на склад детского сада. Пожар тушили 23 человека и 6 единиц техники. Позднее сообщалось, что площадь пожара достигла 350 квадратных метров. "В 00.10 (19.10 мск) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871692230.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)