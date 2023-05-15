https://ria.ru/20230515/popravki-1871961437.html

Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая

Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая - РИА Новости, 15.05.2023

Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая

Госдума 17 мая рассмотрит поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщил журналистам по итогу Совета Думы источник в ГД. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:50

2023-05-15T17:50

2023-05-15T18:24

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума 17 мая рассмотрит поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщил журналистам по итогу Совета Думы источник в ГД.Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в понедельник. В тексте поправок говорится, что изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, планируется изменить название статьи 10 на "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения".В соответствии с текстом поправок, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, по итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий), референдума или об отклонении предложения главы региона, также говорится в поправках.После принятия решения ЦИК незамедлительно информирует о нем президента РФ, также говорится в тексте поправок, также там отмечается, что при отклонении решения о выборах, информируется глава региона. Также там отмечается, что при изменении ситуации с безопасностью в субъекте РФ кампания возобновляется.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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госдума рф, россия, политика