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Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая
Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая - РИА Новости, 15.05.2023
Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая
Госдума 17 мая рассмотрит поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщил журналистам по итогу Совета Думы источник в ГД. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:50
2023-05-15T17:50
2023-05-15T18:24
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума 17 мая рассмотрит поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщил журналистам по итогу Совета Думы источник в ГД.Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в понедельник. В тексте поправок говорится, что изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, планируется изменить название статьи 10 на "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения".В соответствии с текстом поправок, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, по итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий), референдума или об отклонении предложения главы региона, также говорится в поправках.После принятия решения ЦИК незамедлительно информирует о нем президента РФ, также говорится в тексте поправок, также там отмечается, что при отклонении решения о выборах, информируется глава региона. Также там отмечается, что при изменении ситуации с безопасностью в субъекте РФ кампания возобновляется.
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Госдума РФ, Россия, Политика
Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая
Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов при военном положении 17 мая
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума 17 мая рассмотрит поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщил журналистам по итогу Совета Думы источник в ГД.
Комитет ГД по госстроительству одобрил поправки в понедельник. В тексте поправок говорится, что изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, планируется изменить название статьи 10 на "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения".
В соответствии с текстом поправок, высшее должностное лицо субъекта РФ
, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.
Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, по итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий), референдума или об отклонении предложения главы региона, также говорится в поправках.
После принятия решения ЦИК незамедлительно информирует о нем президента РФ, также говорится в тексте поправок, также там отмечается, что при отклонении решения о выборах, информируется глава региона. Также там отмечается, что при изменении ситуации с безопасностью в субъекте РФ кампания возобновляется.
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