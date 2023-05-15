https://ria.ru/20230515/pomosch-1871853254.html

Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО

Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО - РИА Новости, 15.05.2023

Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО

Студенты Мурманского индустриального колледжа изготовили для участников СВО уже более 150 походных печей, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:54

2023-05-15T13:54

2023-05-15T13:54

надежные люди

мурманская область

вооруженные силы рф

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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Студенты Мурманского индустриального колледжа изготовили для участников СВО уже более 150 походных печей, сообщили в оперштабе региона. Также отмечается, что походные печи в Мурманской области делают и сотрудники ресурсоснабжающих организаций, студенты технических колледжей, профессиональные сварщики и просто неравнодушные жители. Такие печи незаменимы в условиях СВО для приготовления пищи. Жители Мурманской области активно участвуют в гуманитарной акции "Север помогает" - собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261987.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, вооруженные силы рф