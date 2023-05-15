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Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО - РИА Новости, 15.05.2023
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13:54 15.05.2023
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Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО
Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО
Студенты Мурманского индустриального колледжа изготовили для участников СВО уже более 150 походных печей, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:54
2023-05-15T13:54
надежные люди
мурманская область
вооруженные силы рф
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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Студенты Мурманского индустриального колледжа изготовили для участников СВО уже более 150 походных печей, сообщили в оперштабе региона. Также отмечается, что походные печи в Мурманской области делают и сотрудники ресурсоснабжающих организаций, студенты технических колледжей, профессиональные сварщики и просто неравнодушные жители. Такие печи незаменимы в условиях СВО для приготовления пищи. Жители Мурманской области активно участвуют в гуманитарной акции "Север помогает" - собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.
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мурманская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Мурманская область, Вооруженные силы РФ
Мурманские студенты изготовили 150 походных печей для бойцов СВО

Мурманские студенты изготовили более 150 походных печей для участников спецоперации

© Фото : Оперштаб Мурманск/TelegramСтуденты Мурманского индустриального колледжа сделали для участников СВО более 150 походных печей
Студенты Мурманского индустриального колледжа сделали для участников СВО более 150 походных печей - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Оперштаб Мурманск/Telegram
Студенты Мурманского индустриального колледжа сделали для участников СВО более 150 походных печей
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Студенты Мурманского индустриального колледжа изготовили для участников СВО уже более 150 походных печей, сообщили в оперштабе региона.
«
"В производстве печей для участников специальной военной операции участвуют сварщики, судостроители-судоремонтники, токари, операторы станков с числовым программным управлением и их наставники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что походные печи в Мурманской области делают и сотрудники ресурсоснабжающих организаций, студенты технических колледжей, профессиональные сварщики и просто неравнодушные жители. Такие печи незаменимы в условиях СВО для приготовления пищи.
Жители Мурманской области активно участвуют в гуманитарной акции "Север помогает" - собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.
Военнослужащие ВС России разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Надежные людиМурманская областьВооруженные силы РФ
 
 
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