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Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 15.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:21 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/poliklinika-1871828192.html
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 15.05.2023
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
В Люберцах начала прием пациентов новая детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:21
2023-05-15T13:21
новости подмосковья
люберцы
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Люберцах начала прием пациентов новая детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В новом учреждении здравоохранения доступны приемы участкового врача-педиатра, невролога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, стоматолога и других специалистов."Люберцы – один из крупнейших городских округов региона, и очень важно, чтобы каждый житель, особенно детское население, получали качественную и своевременную медицинскую помощь. В новой поликлинике центра охраны материнства и детства будут наблюдаться и лечиться порядка 5 тысяч детей. Она оснащена всем необходимым оборудованием и укомплектована медицинским персоналом, в том числе и узкопрофильными специалистами", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
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Артем Смирнов
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люберцы, светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)

Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Люберцах начала прием пациентов новая детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В новом учреждении здравоохранения доступны приемы участкового врача-педиатра, невролога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, стоматолога и других специалистов.
Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове
Вчера, 13:03
"Люберцы – один из крупнейших городских округов региона, и очень важно, чтобы каждый житель, особенно детское население, получали качественную и своевременную медицинскую помощь. В новой поликлинике центра охраны материнства и детства будут наблюдаться и лечиться порядка 5 тысяч детей. Она оснащена всем необходимым оборудованием и укомплектована медицинским персоналом, в том числе и узкопрофильными специалистами", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяЛюберцыСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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