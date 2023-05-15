https://ria.ru/20230515/poliklinika-1871828192.html
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 15.05.2023
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
В Люберцах начала прием пациентов новая детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:21
2023-05-15T13:21
2023-05-15T13:21
новости подмосковья
люберцы
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Люберцах начала прием пациентов новая детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В новом учреждении здравоохранения доступны приемы участкового врача-педиатра, невролога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, стоматолога и других специалистов."Люберцы – один из крупнейших городских округов региона, и очень важно, чтобы каждый житель, особенно детское население, получали качественную и своевременную медицинскую помощь. В новой поликлинике центра охраны материнства и детства будут наблюдаться и лечиться порядка 5 тысяч детей. Она оснащена всем необходимым оборудованием и укомплектована медицинским персоналом, в том числе и узкопрофильными специалистами", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20230515/vrachi-1871819965.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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люберцы, светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)