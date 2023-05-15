https://ria.ru/20230515/pogoda-1871738006.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:05
2023-05-15T08:05
2023-05-15T08:05
общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871618642.html
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общество, москва, александр синенков, погода
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник